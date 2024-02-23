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新增和恢复一批航线！洛阳将执行2024年夏秋季航班计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.24 10:53

　　记者24日从洛阳市商务局获悉， 31日起，洛阳北郊机场开始执行2024年夏秋季航班计划，将新增和恢复一批航线。

　　此次实施夏秋季航班计划后，洛阳飞曼谷航班号为UQ2641，每周五执飞一班，12:35从洛阳起飞，16:50到达曼谷；返程航班号为UQ2642，18:10从曼谷起飞，22:10到达洛阳。

　　此外，新增和恢复的航线分别为——

　　新增洛阳至赤峰至乌兰浩特航线，成都航空执飞，每周二、四、六执飞，时刻为：乌兰浩特09:00—10:20赤峰，赤峰11:00—13:15洛阳；洛阳13:55—16:00赤峰，赤峰16:40—18:00乌兰浩特；

　　恢复洛阳至杭州、洛阳至西宁航线，厦门航空执飞，每周一、三、五、七，杭州07：00—08:55洛阳，洛阳14:55—16:40杭州；西宁12:20—14:10洛阳，洛阳09:40—11：35西宁；

　　加密洛阳至沈阳、洛阳至重庆航线，加密后为每天2班。

　　春秋航空执飞的时刻为：沈阳14：10—16：45洛阳，洛阳22：50—01：00(+1)沈阳；重庆20：35—22：05洛阳，洛阳17：30—19：25重庆；

　　青岛航空执飞的时刻为：沈阳10：35—13：10洛阳，洛阳19：00—21：05沈阳；重庆16：55—18：15洛阳，洛阳14：05—15：45重庆。

　　据悉，本次夏秋季航班计划调整后，洛阳北郊机场航线为16条，航点城市为北京、上海、广州、深圳、南昌、哈尔滨、海口、三亚、南宁、成都、威海、乌鲁木齐、杭州、西宁、沈阳、重庆、贵阳、福州、呼和浩特、赤峰、乌兰浩特、泰国曼谷等22个。

　　洛阳市商务局相关负责人表示，自2023年11月1日洛阳至曼谷国际航线恢复通航以来，累计运输旅客约1万余人次，为两地的经济、文化交流注入了新的活力。下一步，将加快拓展空中通道，加快机场三期改扩建工程建设，持续强化越捷等航空公司合作，加大国内、国际航班航线开辟力度，全年恢复或新增5-10条国内外航线，力争年旅客吞吐量超过120万人次。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈彬 闫利涛 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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