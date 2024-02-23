洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

300余个岗位！洛阳这场双选会让更多青年有“位”来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.24 08:12

　　23日下午，2024年洛阳市外贸企业与高校大学生“双选会”举行。33家企业提供300余个岗位，有230余人(次)现场达成就业意向。

　　此次入场招聘企业涉及钢制家具、新材料、机械加工等行业，岗位包括跨境电商运营、外贸业务经理、网络销售员、外贸业务员、软件助理工程师等。来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等院校大学生参加此次双选会。

　　“现场有一部分企业的岗位和我的专业对口，薪资待遇、发展前景都不错，下来我计划到企业参观，深入了解一下，希望能留在洛阳发展。”河南科技大学应届毕业生李一航说。双选会现场，他和几位同学与一家从事新能源设备研发的企业初步达成意向，并约定后续到企业实地参观。

　　洛阳市进出口企业协会相关负责人表示，此次“双选会”为企业和高校搭建了平台，下一步将常态化举行专场招聘会，提供更多适合大学生的外贸岗位，助力洛阳市外贸发展和青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王一贺 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “洛阳市心力衰竭论坛及社区医师培训”研讨会在市第一人民医院成功举办
    “洛阳市心力衰竭论坛及社区医师培训”研...
    “洛阳市心力衰竭论坛及社区医师培训”研讨会在市第一人民医院成功举办
        心力衰竭发病率高、再住院率高、病死率高，为更好护佑人民生命健康，3月23日，洛阳市第一人民医院、洛阳市医...
  • ·春分养生重在“平衡”
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程计划7月完成主线...
  • 事关停车管理！洛阳公开征集意见建议
  • 洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10
  • 旅游专线、地铁接驳线！洛阳试运行多...
  • 住宅式公寓开民宿需要哪些手续？洛阳...
  • 徐衣显与河南水投集团董事长杨继成举...
  • 洛阳市启动招募第41届中国洛阳牡丹文...
  • @洛阳人：办理个人所得税综合所得汇算...
  • 江凌率队到上海、苏州考察对接项目和...
  • 洛阳发布2023年气象大数据：平均降水...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    开元大道美景

    一路繁花

    春到神都

    姐妹情谊
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605