300余个岗位！洛阳这场双选会让更多青年有“位”来

23日下午，2024年洛阳市外贸企业与高校大学生“双选会”举行。

23日下午，2024年洛阳市外贸企业与高校大学生“双选会”举行。33家企业提供300余个岗位，有230余人(次)现场达成就业意向。

此次入场招聘企业涉及钢制家具、新材料、机械加工等行业，岗位包括跨境电商运营、外贸业务经理、网络销售员、外贸业务员、软件助理工程师等。来自河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等院校大学生参加此次双选会。

“现场有一部分企业的岗位和我的专业对口，薪资待遇、发展前景都不错，下来我计划到企业参观，深入了解一下，希望能留在洛阳发展。”河南科技大学应届毕业生李一航说。双选会现场，他和几位同学与一家从事新能源设备研发的企业初步达成意向，并约定后续到企业实地参观。

洛阳市进出口企业协会相关负责人表示，此次“双选会”为企业和高校搭建了平台，下一步将常态化举行专场招聘会，提供更多适合大学生的外贸岗位，助力洛阳市外贸发展和青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王一贺 文/图）