央媒观洛丨洛阳：农技服务忙 全力保春耕

当前，河南省洛阳市的春耕春管工作正在紧锣密鼓展开。在广袤的田野上，农民们正抢抓农时，投入到春耕的繁忙生产中。农业技术人员的身影同样活跃，他们正全力以赴，为确保春耕生产顺利进行而忙碌着。

当前，河南省洛阳市的春耕春管工作正在紧锣密鼓展开。在广袤的田野上，农民们正抢抓农时，投入到春耕的繁忙生产中。农业技术人员的身影同样活跃，他们正全力以赴，为确保春耕生产顺利进行而忙碌着。

在这个春耕春管的关键时期，洛阳市的农机服务、农机检修、农业执法和农资储备等各项工作齐头并进，为农民的生产季提供了坚实保障。

洛阳市农业技术推广服务中心的技术人员深入田间地头，开展细致的苗情调查。在宜阳县韩城镇官庄村，技术人员遇到了农户何金武，他正对着自家麦地里稀疏的麦苗一筹莫展：“人家的麦长得这么好，我家的稀稀拉拉，苗又小又弱，连地也盖不住，到底出啥毛病啦？”

经了解，何金武家的小麦在去年11月中旬播种，因晚播和冬季管理不善而生长不良。洛阳市农技中心小麦专家梁晶查看后立即给出建议：结合苗情现状，采取促生长措施，如早划锄、早追肥，并避免不必要的浇水，以免地温降低影响麦苗生长。

洛阳市为做好春季麦田管理，相继出台《洛阳市2024年小麦春季施肥指导意见》《洛阳市2024年春播作物技术指导意见》等，并通过多种媒体渠道普及农业生产管护知识，让农民能够及时获取最新的农技信息。

农机具的维护和检修对于春耕同样重要。伊川县白沙镇跃飞农机合作社负责人阎跃飞，热情地握着洛阳市农技中心农机工程师苗军海的手说：“你们来了，我就遇到救星了！这几台用于春耕春播的机器都已经检修完了，就剩这台油菜收割机说啥也搞不定。”

苗军海仔细检查相关部件，而后调整凹板筛与钉齿杆间的距离，阎跃飞试用机器后竖起了大拇指说：“漏籽问题解决了，苗老师一出手就是不一样啊。”

近期，洛阳市农技中心技术人员深入各县区农机企业、合作社、农机商超对春耕春播机械检修提供技术指导。截至目前，全市计划投入农机具3.5万台，已检修1.36万台农机具，实际投入农机具1.19万台，可投入农机化作业服务的社会化服务组织89个，各类机械操作人员3431人，完全能够满足全市农业春季生产对农业机械的需求。

为了保障春耕期间农资的安全供应，洛阳市农业综合行政执法支队种植业执法大队深入农资市场，对全市种子、化肥、农药等进行专项检查。

连日来，相关农业执法人员深入农资集中销售市场，严格查验农资产品的质量和包装，确保销售台账和种子备案记录的完整性，及时查处生产经营假冒伪劣农资等违法行为，严把农资安全关。让农民用上放心种、放心药、放心肥等安全可靠的放心农资产品，为春季农业生产保驾护航。

洛阳市农业技术推广服务中心党委书记、主任阮祥鸣表示，全市农技服务已全面启动，全力支持春季田间管理。目前农资储备和调运工作已经准备就绪，种子、化肥、农药、农膜等生产资料完全能够满足春季农业生产的需求。据悉，洛阳市春季生产化肥总需求量约为20万吨，目前已有11万吨调运到位，形势优于往年，为春耕提供了坚实的基础。(韩太国 农民日报·中国农网记者 陈显萍)