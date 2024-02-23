洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央媒观洛丨洛阳：农技服务忙 全力保春耕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 农民日报 2024.03.23 17:04

　　当前，河南省洛阳市的春耕春管工作正在紧锣密鼓展开。在广袤的田野上，农民们正抢抓农时，投入到春耕的繁忙生产中。农业技术人员的身影同样活跃，他们正全力以赴，为确保春耕生产顺利进行而忙碌着。

　　在这个春耕春管的关键时期，洛阳市的农机服务、农机检修、农业执法和农资储备等各项工作齐头并进，为农民的生产季提供了坚实保障。

　　洛阳市农业技术推广服务中心的技术人员深入田间地头，开展细致的苗情调查。在宜阳县韩城镇官庄村，技术人员遇到了农户何金武，他正对着自家麦地里稀疏的麦苗一筹莫展：“人家的麦长得这么好，我家的稀稀拉拉，苗又小又弱，连地也盖不住，到底出啥毛病啦？”

　　经了解，何金武家的小麦在去年11月中旬播种，因晚播和冬季管理不善而生长不良。洛阳市农技中心小麦专家梁晶查看后立即给出建议：结合苗情现状，采取促生长措施，如早划锄、早追肥，并避免不必要的浇水，以免地温降低影响麦苗生长。

　　洛阳市为做好春季麦田管理，相继出台《洛阳市2024年小麦春季施肥指导意见》《洛阳市2024年春播作物技术指导意见》等，并通过多种媒体渠道普及农业生产管护知识，让农民能够及时获取最新的农技信息。

　　农机具的维护和检修对于春耕同样重要。伊川县白沙镇跃飞农机合作社负责人阎跃飞，热情地握着洛阳市农技中心农机工程师苗军海的手说：“你们来了，我就遇到救星了！这几台用于春耕春播的机器都已经检修完了，就剩这台油菜收割机说啥也搞不定。”

　　苗军海仔细检查相关部件，而后调整凹板筛与钉齿杆间的距离，阎跃飞试用机器后竖起了大拇指说：“漏籽问题解决了，苗老师一出手就是不一样啊。”

　　近期，洛阳市农技中心技术人员深入各县区农机企业、合作社、农机商超对春耕春播机械检修提供技术指导。截至目前，全市计划投入农机具3.5万台，已检修1.36万台农机具，实际投入农机具1.19万台，可投入农机化作业服务的社会化服务组织89个，各类机械操作人员3431人，完全能够满足全市农业春季生产对农业机械的需求。

　　为了保障春耕期间农资的安全供应，洛阳市农业综合行政执法支队种植业执法大队深入农资市场，对全市种子、化肥、农药等进行专项检查。

　　连日来，相关农业执法人员深入农资集中销售市场，严格查验农资产品的质量和包装，确保销售台账和种子备案记录的完整性，及时查处生产经营假冒伪劣农资等违法行为，严把农资安全关。让农民用上放心种、放心药、放心肥等安全可靠的放心农资产品，为春季农业生产保驾护航。

　　洛阳市农业技术推广服务中心党委书记、主任阮祥鸣表示，全市农技服务已全面启动，全力支持春季田间管理。目前农资储备和调运工作已经准备就绪，种子、化肥、农药、农膜等生产资料完全能够满足春季农业生产的需求。据悉，洛阳市春季生产化肥总需求量约为20万吨，目前已有11万吨调运到位，形势优于往年，为春耕提供了坚实的基础。(韩太国 农民日报·中国农网记者 陈显萍)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程计划7月完成主线...
  • 事关停车管理！洛阳公开征集意见建议
  • 洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10
  • 旅游专线、地铁接驳线！洛阳试运行多...
  • 住宅式公寓开民宿需要哪些手续？洛阳...
  • 徐衣显与河南水投集团董事长杨继成举...
  • 洛阳市启动招募第41届中国洛阳牡丹文...
  • @洛阳人：办理个人所得税综合所得汇算...
  • 江凌率队到上海、苏州考察对接项目和...
  • 洛阳发布2023年气象大数据：平均降水...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    开元大道美景

    一路繁花

    春到神都

    姐妹情谊
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605