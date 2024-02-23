“旗袍爷爷”火了！他在洛阳做服装已40年

“洛阳的‘旗袍爷爷’，我真的忍不住要夸……”近日，网友@哈在抖音上发了一段视频，向粉丝介绍一位做旗袍的老爷爷，受到关注。22日，记者在洛阳市老城区天中市场找到了“旗袍爷爷”蒋炳南，他今年73岁，在洛阳做服装已40年。

“洛阳的‘旗袍爷爷’，我真的忍不住要夸……”近日，网友@哈在抖音上发了一段视频，向粉丝介绍一位做旗袍的老爷爷，受到关注。22日，记者在洛阳市老城区天中市场找到了“旗袍爷爷”蒋炳南，他今年73岁，在洛阳做服装已40年。

“旗袍爷爷”火了，关于他的视频被频频转发

“老爷爷特别有老一辈做衣服的讲究劲儿，他给我量体的时候，跟我说旗袍开衩到膝盖上一点就行，这样既端庄又好看，旗袍的衣长也有讲究。”网友@哈说，“旗袍爷爷”不止做旗袍，还做外套、呢子大衣之类的，每件衣服都处理得特别细致，外套的角都做得特别立挺。

截至22日16时，这条视频收到点赞7200多次，评论793条，被转发5973次，3261人收藏。

“这个老爷爷，以前在天中市场做衣服的，我妈妈都是找他做衣服。”网友“花姐是只喵”评论道。

“小时候，我经常陪我妈妈去他那里做衣服，做得非常细致，特别好。”网友“小石头”说。

“我的衣服也是蒋师傅做的，他的手艺非常好。”网友“蓝天原野”说。

“前几天刚在这里做了两条裤子，可美。”网友“灰色青”向大家推荐“旗袍爷爷”。还有网友说：“我也曾在这位师傅家做过多次衣服，做工很细致。”

“蒋哥老了。”一位熟悉“旗袍爷爷”的网友评论道。

有许多网友表达对“旗袍爷爷”的认可：“没想到现在还有做旗袍的店。”“旗袍太漂亮了，我要去做一件。”“我要去找老爷爷，我太想要一件旗袍了。”“我儿子结婚，我要去做一件旗袍。”