2024年全国演出经纪人员资格认定考试通知及考试大纲发布

文化和旅游部今日发布通知，2024年全国演出经纪人员资格认定考试定于2024年5月25日举行。

全国演出经纪人员资格认定考试形式为闭卷考试，实行全国统一的计算机考试。考试科目包括：《思想政治与法律基础》和《演出市场政策与经纪实务》。每个科目考试时间为60分钟，两个科目共120分钟。在120分钟的考试时间内两个科目连续进行，科目间隙不休息。点击查看《2024年全国演出经纪人员资格认定考试大纲》。

考生可于2024年4月7日9:00至4月19日17:00，通过全国文化市场技术监管与服务平台(ccm.mct.gov.cn)提交报名信息，按照考试要求和平台提示，如实、准确填报个人信息，并上传符合要求的本人近期1寸白底免冠证件照片、身份证扫描件等。上传信息材料的具体要求参见全国演出经纪人员资格认定考试报名平台。

2024年5月20日9:00起，考生可登录考试报名平台下载准考证并自行打印。考生完成两个科目考试并提交试卷后，系统将自动显示考试成绩。文化和旅游部将根据考试情况划定合格分数线，考试结果以两个科目的单科成绩均满足划线要求为合格。2024年6月25日9:00起，考生可登录考试报名平台查询考试合格分数线。

考试合格的考生应及时关注全国文化市场技术监管与服务平台关于证书核发的公告，并及时申领演出经纪人员资格证。