洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2024年全国演出经纪人员资格认定考试通知及考试大纲发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 中国演出行业协会 2024.03.23 13:42

　　文化和旅游部今日发布通知，2024年全国演出经纪人员资格认定考试定于2024年5月25日举行。

　　全国演出经纪人员资格认定考试形式为闭卷考试，实行全国统一的计算机考试。考试科目包括：《思想政治与法律基础》和《演出市场政策与经纪实务》。每个科目考试时间为60分钟，两个科目共120分钟。在120分钟的考试时间内两个科目连续进行，科目间隙不休息。点击查看《2024年全国演出经纪人员资格认定考试大纲》

　　考生可于2024年4月7日9:00至4月19日17:00，通过全国文化市场技术监管与服务平台(ccm.mct.gov.cn)提交报名信息，按照考试要求和平台提示，如实、准确填报个人信息，并上传符合要求的本人近期1寸白底免冠证件照片、身份证扫描件等。上传信息材料的具体要求参见全国演出经纪人员资格认定考试报名平台。

　　2024年5月20日9:00起，考生可登录考试报名平台下载准考证并自行打印。考生完成两个科目考试并提交试卷后，系统将自动显示考试成绩。文化和旅游部将根据考试情况划定合格分数线，考试结果以两个科目的单科成绩均满足划线要求为合格。2024年6月25日9:00起，考生可登录考试报名平台查询考试合格分数线。

　　考试合格的考生应及时关注全国文化市场技术监管与服务平台关于证书核发的公告，并及时申领演出经纪人员资格证。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 滨河南路下穿天街工程计划7月完成主线...
  • 事关停车管理！洛阳公开征集意见建议
  • 洛阳上榜清明节热门赏花踏青目的地TOP10
  • 旅游专线、地铁接驳线！洛阳试运行多...
  • 住宅式公寓开民宿需要哪些手续？洛阳...
  • 徐衣显与河南水投集团董事长杨继成举...
  • 洛阳市启动招募第41届中国洛阳牡丹文...
  • @洛阳人：办理个人所得税综合所得汇算...
  • 江凌率队到上海、苏州考察对接项目和...
  • 洛阳发布2023年气象大数据：平均降水...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    开元大道美景

    一路繁花

    春到神都

    姐妹情谊
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605