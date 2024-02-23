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偃师区首阳山街道寺里碑村的岳文超老人说：“俺村一大半村民是岳飞后裔”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.23 17:09
岳文超

　　明日，农历二月十五，是岳飞诞辰921周年。为迎接这一天，偃师区首阳山街道寺里碑村的岳文超老人早早把老房子收拾好，准备祭拜岳飞。“俺村一大半村民是岳飞后裔。”他说。

　　岳文超今年74岁，喜欢保存和岳飞有关的书籍，曾参与编写村里的《岳氏家谱》(再版为《岳氏世谱》)，对村里岳氏一族的传承非常了解。按《岳氏家谱》记载，他是岳飞第三十二世孙，属北八门，在村里的辈分很高。他拿着《岳氏家谱》，讲述了寺里碑村岳飞后裔的故事。

　　一脉相传

　　寺里碑村有岳飞后裔十六门千余人

　　北宋崇宁二年(1103年)农历二月十五，岳飞出生于河北西路相州汤阴县(今河南汤阴)的一个普通农家。他的第一任妻子为刘氏。岳飞17岁时，生长子岳云，后生长女岳安娘、次子岳雷。宣和四年(1122年)，岳飞从军报国。刘氏改嫁。后来，岳飞又迎娶妻子李娃，生下三子岳霖、二女岳银瓶、四子岳震、五子岳霆。因此，岳飞共有五个儿子、两个女儿。

　　绍兴十一年(1141年)农历腊月廿九，岳飞遇害于临安大理寺狱中。同一天，岳云也在临安官巷口枣木巷被当街斩首，年仅23岁。

　　据记载，岳霖生长子岳琮，岳琮二传至岳遘(gòu)，迁居山西洪洞。明朝初年，岳飞第十一世孙岳峻，由山西洪洞迁洛阳东郊寺里碑村，繁衍生息，族人不断增加。岳峻九传至岳居安(岳飞第二十世孙)，时遭明季世乱，举族皆逃，唯居安一人未尝稍离。岳居安生八子，居寺里碑村北，称为北八门。岳崇辅(岳飞第二十一世孙)归，生四子，居寺里碑村东，称为东四门。岳居安的堂弟岳呈秀归，生四子，居寺里碑村南，称为南四门。故目前寺里碑村岳氏十六门，传至今已30余代，占村里总户数的2/3，300余户1000余人。

　　此外，岳霖的后裔是岳氏一族中繁衍最广的，分布在河南汤阴、偃师、巩义、温县及浙江嘉兴等地。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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