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周寨村的“养蝎经”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.23 17:09
蝎子

　　蝎子，身披“铠甲”，尾钩有毒，让人害怕。在孟津区朝阳镇周寨村，蝎子却是“香饽饽”。

　　近日，记者走进周寨村蝎子养殖大户周建林的养殖公司，潮湿的空气扑面而来。“蝎子喜潮怕干，最佳养殖温度为35℃至38℃。”对于蝎子养殖，周建林经验十足。

　　今年62岁的周建林养过兔子，喂过鸽子，还养过鹌鹑，后来开始养蝎子。他说：“搞养殖必须了解市场需求，养得好还得有销路。”

　　蝎子浑身是宝，属于名贵中药材，已有几千年的药用历史。据《本草纲目》记载，蝎子有息风镇痉、攻毒散结、通络止痛的功效。近年，随着蝎子的药用价值被进一步挖掘，蝎子的市场需求量越来越大。周建林看到商机后，便琢磨起蝎子养殖，并于2017年成立洛阳坤一农业科技有限公司。

　　“起初技术有限，控制不好温度和湿度，蝎子有热死的，有冻死的，拿着借来的几万元，也不敢多进货。”周建林说，起初他仅购买半大的蝎子进行育肥，养20多天就出货，他经常待在养殖房里，一边观察蝎子，一边看书学习。

　　“除了自己摸索，我还经常外出学习，蝎子养殖技术学得七七八八。”周建林的话还没说完，旁边的工人就笑着说：“老周，别谦虚，你现在可是咱周寨村的‘蝎子王’。”

养殖户在蝎子养殖房内忙碌

　　养蝎子多年，周建林“炼就”了一双火眼金睛，“母蝎子还有多少天生产都能看出来”。从育种、繁殖到育肥，周建林已经掌握了蝎子养殖各环节的技术要点。“老哥，咋让蝎子繁殖快？”“蝎子育肥有啥诀窍？”每每遇到“取经”的人，周建林都倾囊相授。

　　在村“两委”的支持下和周建林等蝎子养殖大户的带动下，周寨村养蝎子的人越来越多，涌现出一大批养殖能手，形成了规模效应和品牌优势，不少药企直接到村里收购蝎子。大家抱团发展，周寨村的养蝎产业越发红火。

　　周建林说：“一开始都是卖活蝎子，遇上行情差的时候，蝎子卖不上好价钱，只能养着，有时候还掉秤。”为了解决这一问题，大伙儿一合计，着手建冷库，同时研究蝎子烘干工艺，延长储存时间，根据市场行情择机销售，让好东西卖上好价钱。

　　周寨村还建起了专业化养殖基地，该基地占地面积26亩，拥有标准化蝎子养殖房1000多间，可同时容纳500多吨蝎子。

　　周寨村党支部书记、村委会主任齐建东介绍，近年，该村采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，无偿为养殖户提供帮助，实行供种、技术支持、销售服务三统一。截至目前，该村蝎子养殖大户已有30多户，全村养殖户近百户，成品蝎年销售额近6亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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