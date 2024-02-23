当了大半辈子医生 他变成了“孩子王”

前段时间，新安县图书馆举办了一场主题活动，地点就在该县汉关街道河南社区儿童阅读馆。当天，来自新安县师范附属学校的十几名孩子，在儿童阅读馆里看书、游戏、听故事，度过了一个愉快的下午。

王天成夫妇和孩子们在一起

前段时间，新安县图书馆举办了一场主题活动，地点就在该县汉关街道河南社区儿童阅读馆。当天，来自新安县师范附属学校的十几名孩子，在儿童阅读馆里看书、游戏、听故事，度过了一个愉快的下午。

活动现场，儿童阅读馆馆长王天成忙前忙后，一会儿给孩子们分发零食，一会儿给孩子们拿书，63岁的他脸上总是挂着和蔼的笑容。领读时，他一张嘴，“半自动”普通话和“夹子音”引得孩子们哈哈大笑。“‘王大夫’如今成了‘王馆长’。”阅读馆工作人员打趣道。

“王大夫”咋就成了“王馆长”？

他自掏腰包40多万元办阅读馆

这事儿还得从2007年说起。

那年，王天成在漯河一家医院工作，是一名妇产科医生。后来，因为工作原因，他带着妻子、孩子举家搬迁到南京浦口。

前两年，王天成退休，有心将老母亲接到南京养老，但老人家已经90多岁，一来安土重迁，二来怕身体经不起舟车劳顿。于是，王天成全家都回到了老家新安县，在河南社区居住。

“我现在退休了，还能干点啥呢？”王天成说，社区最初想让他开个诊所，干自己的老本行，他婉拒了。“诊所太绑人，一旦忙起来没法儿照顾老母亲。”王天成说。

有一天，王天成在小区里散步，看到很多孩子要么在院里追逐打闹，要么在树下玩手机，一问才知道，大人们都去上班了，他们在家无聊，也不敢外出太远。王天成突然有了一个好主意：何不办个儿童阅读馆，既能让孩子们学习，也能保证安全。

打定主意，王天成找到社区干部，表达了自己的想法。社区党委书记卫伟一听，当即表示支持，将社区一栋200多平方米的二层小楼交给王天成使用。王天成则自掏腰包40多万元进行装修，并购买了数百本各类图书。

“顾住水电费就行，儿童阅读馆会一直办下去”

“阅读馆的装修风格都是我设计的。”王天成说，他当了大半辈子医生，从来没想过有一天会跟孩子们打交道。为了让孩子们喜欢儿童阅读馆，他专门上网查资料，学习装修设计知识，目的就是让儿童阅读馆既有童趣又很实用。

王天成说，社区支持力度很大，给他免了房租，他目前只需要正常交水电费就行。因此，在二楼阅读馆读书，每人需要交2元阅读费。社区居民对这个定价很理解，还建议阅读馆能在周六、周日开门营业，这样能照顾到更多孩子。

既然是阅读馆，图书定期更新也是个重要问题，买书要花一大笔钱，王天成一度为此发愁。前不久，新安县图书馆听说了王天成的事，决定将他的儿童阅读馆纳入县图书馆流通点，以借阅的形式，定期为儿童阅读馆更新书籍。

“顾住水电费就行，儿童阅读馆会一直办下去。”王天成说。

医生变成“孩子王”，他既高兴又自豪

如今，王天成的儿童阅读馆很受孩子们欢迎，也很受家长信任。有居民说：“儿童阅读馆不仅能帮家长带娃，还形成了阅读风气。”

从医生变成“孩子王”，王天成觉得既高兴又自豪。高兴的是，他和妻子刘辉老有所乐，经常和孩子们在一起心态也越来越年轻；自豪的是，他们两口子能发挥余热，为家乡贡献力量。

卫伟说，河南社区在新安县城南部，是个大社区，有9600多名居民，仅14岁以下的孩子就有近2000名。怎样解决居民带娃之困，一直是社区的老大难问题。如今，儿童阅读馆一开，这个问题得到大大缓解。

“王大夫是我们的乡贤，也是社区的爱心典范。”卫伟说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高月 文/图）