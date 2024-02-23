洛阳“世界水日”“中国水周”宣传活动举行

昨日是第三十二届“世界水日”。昨日上午，洛阳市“世界水日”“中国水周”宣传活动在河南省水情教育基地——隋唐大运河文化博物馆启动。

昨日是第三十二届“世界水日”。昨日上午，洛阳市“世界水日”“中国水周”宣传活动在河南省水情教育基地——隋唐大运河文化博物馆启动。 昨日是第三十二届“世界水日”。昨日上午，洛阳市“世界水日”“中国水周”宣传活动在河南省水情教育基地——隋唐大运河文化博物馆启动。 在启动仪式上，我市为2023年度创建成功的省级节水载体代表授牌。其中，洛阳华荣生物等20家企业获评省级节水型企业，洛阳日报社等24家单位获评省级节水型单位，名门万象小区等27个居民小区获评省级节水型居民小区。 活动现场开展了丰富多彩的宣传宣讲活动，倡导全民树立节约用水意识，争当节水护水爱水惜水的传播者、示范者和实践者。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 摄）