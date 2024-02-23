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清明节文明祭扫倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.23 09:08

广大市民朋友：

　　清明节是寄托哀思、缅怀先辈、祭奠英烈的传统节日。为弘扬中华民族优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，深入推动移风易俗、树立文明新风，洛阳市文明办、洛阳市民政局特向全市人民发出以下倡议：

　　一、文明祭祀。反对丧葬祭祀奢靡之风，将追思缅怀逝者与弘扬优良家教家风有机结合起来，鼓励通过家庭追思、书写寄语、讲述家风故事等方式缅怀逝者、追忆美德。自觉抵制封建迷信行为，告别祭祀陋习，营造文明祭祀新风尚。

　　二、绿色祭祀。倡导网络祭扫、鲜花祭扫、无烟火祭扫，不销售、不购买、不使用封建迷信和低俗祭祀用品，不在街头、广场、小区、墓地焚香烧纸点烛，祭扫过程中不破坏自然生态环境、不影响他人生产生活。

　　三、安全祭祀。在祭祀活动中要注意人身安全，遵守交通规则。注意防火安全，遵守陵园、公墓等场所的消防安全规定，留意火源和易燃物品。合理安排祭扫时间，避免扎堆祭祀，自觉维护社会公共秩序，保证祭祀活动安全有序。

　　广大市民朋友，倡导文明祭扫，营造舒适绿色的人居环境，是全社会的共同责任。让我们携起手来，以文明、环保、安全的方式度过一个有意义的清明节，做文明祭扫的践行者、传统文化的传承者、告别陋习的先行者，以文明缅怀的实际行动，共建文明和谐的美好洛阳！

洛阳市文明办
洛阳市民政局
2024年3月22日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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