宜阳建成洛阳首个24小时检察服务中心

日前，宜阳县城关镇第一初级中学的70名学生来到该县人民检察院24小时检察服务中心，在法治讲解员的带领下，上了一堂沉浸式法治课。

日前，宜阳县城关镇第一初级中学的70名学生来到该县人民检察院24小时检察服务中心，在法治讲解员的带领下，上了一堂沉浸式法治课。

这是我市首个24小时检察服务中心。该中心以科技赋能，打通检察便民服务“最后一公里”，全天候、全时段、全方位为人民群众提供检察服务，实现检察服务智能办、随时办、自助办。

“该中心共分为检察驿站、智慧检察自助服务区、未成年人主题教育展厅、青少年普法教育互动式体验区、‘甘棠树’社区法律讲堂、模拟法庭6个功能区。”宜阳县人民检察院有关负责人介绍，来访群众可根据个人需求办理案件查询、卷宗刻录等相关业务，参与互动式沉浸式体验，接受普法教育，进行法律咨询等。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吕灿国 裴海峰 摄影报道）