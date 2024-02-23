洛阳88支应急队伍全时备勤防范森林火灾

举办森林火灾扑救综合演练，88支应急队伍全时备勤……近日，我市立足防、突出早、做好救，盯紧重点区域、薄弱环节、突出问题，多措并举做好森林防火工作，营造安全稳定社会环境。

举办森林火灾扑救综合演练，88支应急队伍全时备勤……近日，我市立足防、突出早、做好救，盯紧重点区域、薄弱环节、突出问题，多措并举做好森林防火工作，营造安全稳定社会环境。

市森防办有关负责人介绍，我市将建立横向到边、纵向到底的森林防灭火工作责任体系，构建“多员合一”的立体交叉护林防火网络，切实将责任落实到属地、行业部门、林区基层、防火一线。

按照部署，我市严格落实森林防灭火“123、321”应急响应机制，对重要节日、关键时段提前三天研判，提前两天发布火险提醒，提前一天视频调度高火险区域、有关部门，同时依托综合立体监控实现全天候、连续性和全时段预测预警，确保火情早发现、早报告、早处置。同时，还将坚持安全生产与森林防火相结合、隐患排查与火源管控相结合、重点时段与长期宣传相结合，通过广播电视、报纸、微信、宣传栏、显示屏等多途径宣传防火知识，开展林区火灾隐患排查整治和闭环清零活动，做到防患于未“燃”。

下一步，我市还将组织开展常态化检查，对发现的突出问题和重大隐患，综合运用督导通报、约谈问责等手段，确保问题及时整改到位；对因责任不落实、措施不到位、制度不执行导致重大火灾的单位和个人，及时约谈通报、公开曝光并严肃追究责任。严格落实24小时值班和领导带班制度，组织火灾扑救演练，加密火险监测研判，全市88支应急队伍和5200名护林员全时备勤，坚决守住不发生人员伤亡的底线。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）