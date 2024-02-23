全省文化和旅游产业发展工作会在洛召开

昨日，2024年全省文化和旅游产业发展工作会在我市召开，部署2024年全省文化和旅游产业发展重点工作，重点推动文化产业赋能城市更新工作。

昨日，2024年全省文化和旅游产业发展工作会在我市召开，部署2024年全省文化和旅游产业发展重点工作，重点推动文化产业赋能城市更新工作。 昨日，2024年全省文化和旅游产业发展工作会在我市召开，部署2024年全省文化和旅游产业发展重点工作，重点推动文化产业赋能城市更新工作。 会议强调，要坚持链群发展，组织引导政、产、学、研、金等各界力量融群入链，把文旅产业链群做大、做长、做深。要重点实施文旅产业赋能城市更新行动，通过内容生产、科技赋能、场景重构等方式，推动历史文脉的创造性转化和创新性发展，为城市更新注入更多文旅动能。要加快推进文旅与科技、体育、教育、医疗、养生等产业深度融合发展，着力打造更多文旅新业态、消费新场景，激发文旅产业高质量发展新活力。 洛阳市文广旅局、郑州市管城区、郑州记忆油化厂创意园、焦作西大井1919文旅景区、安阳市文旅集团、驻马店市遂平县在会上作典型发言。 近年来，洛阳把城市更新作为文旅产业发展的空间载体，把文旅产业高质量发展作为城市更新的重要着力点和突破口，深入实施文旅文创融合战略，坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，在城市更新过程中推动文旅产业场景再造、结构优化和效能提升，促进文旅基础设施体系完善与智慧化改造，文旅产业赋能城市更新取得了有益进展。 省文化和旅游厅党组成员、副厅长李延庆，市委常委、宣传部部长徐超文参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李文渊)