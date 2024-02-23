汇晶新材料：设备“再制造” “以旧换新”大有可为

近日，走进位于洛阳综合保税区的洛阳汇晶新材料科技有限公司，新落成的开阔车间内，挤压机、轧制机“一高一长”分居两侧，威风凛凛，蓄势待发，即将在本月推动企业挺进全面投产阶段。

近日，走进位于洛阳综合保税区的洛阳汇晶新材料科技有限公司，新落成的开阔车间内，挤压机、轧制机“一高一长”分居两侧，威风凛凛，蓄势待发，即将在本月推动企业挺进全面投产阶段。

两台设备均不简单——来自全球知名品牌日本宇部兴产的2800吨卧式热挤压机，加工能力不凡，新机售价近亿元；学名为2350四辊可逆热轧机的设备，则是业内目前唯一具备轧制2.2米宽幅板状靶材能力的轧制机。

两台行业顶尖设备，均来自“再制造”，是先进机器搭载汇晶技术的“强强联合”之作。

不同于传统意义上的“翻新”，作为循环经济再利用的高级形式和装备制造业升级转型的新模式，“再制造”是指企业利用高新技术对废旧的设备或零部件进行诊断、修复及抗压耐久等测试，最终使“再制造”的产品质量和性能达到或超过新品。

作为洛阳单晶硅集团有限责任公司控股企业，汇晶新材料充分发挥国企混改优势，通过对引进设备进行充分改造，仅花了不到原价1/3的资金，在大大节约经济成本的同时，使得企业加工能力进一步增强，由此具备了业内顶尖制造水平。

挤压机、轧制机陆续调试完毕，再加上加工能力同样领先的烧结炉、靶材水浸超声波检测设备、龙门加工中心和超高压数控水割设备……在企业负责人孙彦民的眼里，“以旧换新”大有可为，一场关于靶材升级的全新故事即将在这里火热展开！

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，要有序推进再制造和梯次利用，推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等技术工艺，提升再制造加工水平。深入推进汽车零部件、工程机械、机床等传统设备再制造。

“我们积极响应国家号召，提前布局，凭借这两台设备，已成为业内少有的具备同时生产板状靶材及旋转靶材能力的企业。”孙彦民一脸骄傲。

根据规划，围绕国产化替代，待全面投产后，汇晶新材料将积极攻关用于平板显示器领域的靶材产品技术，预计年内可生产200吨宽幅板状钼靶材及100吨金属旋转靶材，同时开拓铝及铝合金靶材、银靶材、镍靶材、钛靶材、铬靶材、金属氧化物靶材市场，进一步丰富产品种类。

凭借着强大的加工和研发能力，企业还将在现有热挤压及热轧制生产线的基础上，大力开发钛合金板材共线轧制及高端不锈钢管、镍基高温合金管共线挤压业务，通过联动七二五所、中色科技、洛阳铜加工等本地企业，积极推进钛及钛合金、白铜板、高温合金板材的相关产品开发，为“洛阳制造”赋予新的内涵。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 张石花 李晨浩 文/图）