洛阳：开展九大专项行动 全面排查治理风险隐患

昨日，记者从市安委办获悉，我市自即日起启动“迎花会、保平安”安全大检查，围绕“吃、住、行、游、购、娱”等环节，在文旅、交通运输、消防、食品安全、燃气等重点领域开展九大专项行动，全面开展隐患排查治理，防范化解重大风险，牢牢守住“两个坚决不发生”的底线。

昨日，记者从市安委办获悉，我市自即日起启动“迎花会、保平安”安全大检查，围绕“吃、住、行、游、购、娱”等环节，在文旅、交通运输、消防、食品安全、燃气等重点领域开展九大专项行动，全面开展隐患排查治理，防范化解重大风险，牢牢守住“两个坚决不发生”的底线。 昨日，记者从市安委办获悉，我市自即日起启动“迎花会、保平安”安全大检查，围绕“吃、住、行、游、购、娱”等环节，在文旅、交通运输、消防、食品安全、燃气等重点领域开展九大专项行动，全面开展隐患排查治理，防范化解重大风险，牢牢守住“两个坚决不发生”的底线。 本次大检查分动员部署、集中排查、巩固提升3个阶段，对排查发现的问题隐患，实行台账管理，明确责任单位、责任领导、整改措施和整改时限，做到逐一销号，并按照“四不放过”原则开展专项督查，确保彻底整改到位、真正见到实效。 景区景点安全 对象：所有66家A级景区，以及剧本杀、元宇宙等新业态景点。 内容：以风景区和自然保护区等的防火设备、应急救援队伍预置、游览游乐服务设施安全为重点开展检查。 商场商圈安全 对象：各类商场、大型超市、商业综合体、步行街、农贸市场等人员密集场所。 内容：以违规动火作业、冷库违规采用易燃可燃保温材料、安全出口和消防通道堵塞、农贸批发市场消防安全隐患为重点开展检查。 道路交通(含水上交通)安全 对象：重点旅游客运企业、危险化学品运输企业、渔业船舶、水上码头等。 内容：严查超速、超限和超载，以事故高发路段、酒驾等违法行为多发部位，货车非法改装、酒后驾驶、疲劳驾驶、危险货物运输、水上码头为重点开展检查。 酒店民宿安全 对象：酒店、民宿、网约房等。 内容：以消防安全设施、建筑物结构稳固、用电、用气、应急逃生演练为重点开展检查。 餐饮(燃气)安全 对象：使用管道天然气、燃气瓶的餐饮企业。 内容：以是否安装可燃气体浓度报警装置，是否配备干粉灭火器等消防器材，是否组织从业人员开展燃气泄漏应急处置、疏散、逃生演练为重点开展检查。 公共娱乐场所安全 对象：KTV、网吧、足疗店、公共浴室、洗浴中心等。 内容：以消防通道是否畅通、消防器材是否完好有效、是否存在违规动火装修问题等为重点开展检查。 食品安全 对象：食品加工小作坊，大型食品商场超市，食用农产品集中交易市场，旅游接待饭店，旅游景区及周边农家乐、流动摊位等。 内容：以企业是否无证生产、超范围生产，采购验证资料是否齐全有效，生产经营单位是否履行食品安全主体责任为重点开展检查。 森林防火安全 对象：森林防火一级、二级重点县，国有林场，森林公园等。 内容：以森林防火责任制度落实、重点巡查责任落实、森林防火措施落实、预防和扑救火灾工作、违章用火及扑火物资储备使用等情况为重点开展检查。 高层建筑消防安全 对象：所有高层、超高层建筑内部各类经营业态和电缆井、消防通道、消防设施等。 内容：以高层建筑消防供水、电缆井封堵、电动车入户，以及楼内各类经营业态消防安全责任落实为重点开展检查。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)