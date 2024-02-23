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洛阳风雨来袭 双休日要“泡汤”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.23 08:43

　　随着冷空气及降水天气的到来，这个双休日要“泡汤”了。不过，本轮降水对农作物生长极为有利。

　　此次黄河长江之间的大范围强降水是近期全国天气的焦点之一。中央气象台预报，未来几天，华中、华东地区天天都有暴雨。

　　专家表示，3月下旬有这么强劲持久的暴雨非常少见，淮河流域部分地区甚至可能打破历史同期降水纪录。广大市民要注意防范强对流天气，出行注意安全。

　　市气象台根据最新气象资料分析，25日以前，受南下冷空气及高空低槽的共同影响，我市将出现大风、降水、降温天气。24日到25日，我市最高气温将降至14℃；26日凌晨，我市最低气温将降至5℃。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天有小到中雨，东北风3级～4级，局部地区阵风6级～7级，气温11℃～17℃。

　　明日：阴天有中雨，局部地区有大雨，东北风3级左右，气温9℃～14℃。

　　25日(周一)：小雨转多云，气温6℃～14℃。

　　26日(周二)：多云转阴天，气温5℃～20℃。

　　27日(周三)：多云到晴天，气温9℃～24℃。

　　28日(周四)：晴天间多云，气温10℃～25℃。

　　29日(周五)：晴天到多云，气温10℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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