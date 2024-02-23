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2023级普通高中学生学业水平合格性考试时间确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅网站 2024.03.22 22:06

　　近日，河南省教育厅网站发布通知，河南省2023级普通高中学生学业水平合格性考试时间确定。

　　考试对象

　　2023级普通高中在校学生必须参加学业水平合格性考试。获得E等级或因故未参加学业水平考试的2022级学生，应参加相应学科的补考。

　　考试科目

　　普通高中学业水平合格性考试科目为语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术等10个学科。

　　考试时间和时长

　　历史、地理、化学、生物学学科的考试时间安排在2024年5月18日，语文、数学、外语、思想政治、物理学科的考试时间安排在2024年12月28-29日。信息技术学科考试时间另行通知。

　　历史、地理、化学、生物学等学科试卷卷面分值为100分，考试时长为70分钟；语文、数学、英语学科试卷卷面分值为100分，考试时长为90分钟；思想政治、物理学科试卷卷面分值为100分，考试时长为80分钟。

　　考试内容

　　各学科考试内容为普通高中课程标准(2017年版2020年修订)规定的必修课程内容。

　　考试组织

　　普通高中学业水平合格性考试实行全省统一命题、统一考试、统一阅卷。省教育考试院负责语文、数学、外语(含日语、俄语)、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、信息技术10个学科的考务管理及阅卷工作。各省辖市、省直管县(市)负责并统筹安排组织实施当地考务工作。各级教育行政部门要积极争取当地政府支持，妥善解决考务工作人员的劳动报酬。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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