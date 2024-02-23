洛阳发布2023年气象大数据：平均降水量较常年偏多43.8%

3月23日是世界气象日，今年的主题是“气候行动最前线”。22日，洛阳市气象局公布洛阳市2023年气候影响评价。

3月23日是世界气象日，今年的主题是“气候行动最前线”。22日，洛阳市气象局公布洛阳市2023年气候影响评价。 3月23日是世界气象日，今年的主题是“气候行动最前线”。22日，洛阳市气象局公布洛阳市2023年气候影响评价。 2023年，洛阳市年平均气温15.1℃，较常年偏高0.5℃；年平均降水量903.4毫米，较常年偏多43.8%；年平均日照时数2192.7小时，较常年偏多179.4小时。 这一年的主要气候特点是： ●年内低温雨雪过程偏多。3月15-16日、12月10-11日、12月14日洛阳出现3次暴雪天气过程。 ●年内多次出现寒潮及倒春寒天气。3月中旬、4月下旬洛阳市出现寒潮、倒春寒天气；11月中旬、11月下旬出现寒潮天气。 ●暴雨过程较多，全年共出现9次暴雨过程。其中，7月28-31日和8月26-27日洛阳出现区域性暴雨；7月28-31日、8月26-27日、9月18-19日出现暴雨洪涝灾害。 ●夏季多发局部强对流天气，6月11日、6月12-13日、7月3日、8月5-6日、8月23-24日共5次大风冰雹雷雨天气。 ●麦收期、秋收期出现连阴雨天气。 ●入春显著偏早，入秋显著偏晚。 从气温季节变化来看，冬季、春季、夏季平均气温均较常年偏高0.4℃，属于正常。秋季平均气温较常年偏高0.9℃，属于偏高。 ●低温 全年日最低气温≤0℃的日数为50天(新安、孟津、偃师)～88天(伊川)，洛阳市平均63天，较常年(73天)偏少10天。年极端最低气温为-13.3℃(伊川)～-9.2℃(孟津、偃师)，均出现在12月22日。 ●高温 全年日最高气温≥35℃的日数为9天(栾川)～35天(偃师)，洛阳市平均20天，较常年(15天)偏多5天。年极端最高气温为37.8℃(栾川)～40.9℃(偃师)，嵩县出现在7月7日，汝阳出现在7月23日，新安、孟津出现在7月8日，其他县区均出现在7月9日。 ●降水 2023年，洛阳市平均降水量903.4毫米，较常年偏多43.8%，比2022年(502.6毫米)多400.8毫米。 各县区年降水量为712.5毫米(偃师)～1053.2毫米(嵩县)，较常年偏多24.4%(栾川)～57.3%(嵩县)。 降水的季节分布为：冬季偏少17%，春季偏多68%，夏季偏多33.2%，秋季偏多34.4%。按月份来看，1月降水明显偏少66.5%，12月属于异常偏多410.7%。 ●日照 2023年，洛阳市平均日照时数2192.7小时，较常年偏多179.4小时，比2022年偏多98.5小时。各县区年日照时数为1977.4小时(栾川)～2386.8小时(汝阳)。其中，栾川偏少104.6小时，其他县区偏多78.7小时(嵩县)～384.1小时(新安)。从异常度来看，栾川属于异常偏少，嵩县属于明显偏多，其他县区属于异常偏多。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 吴文华）