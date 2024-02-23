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@洛阳人：办理个人所得税综合所得汇算清缴无需预约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 17:51

　　3月21日开始，纳税人办理2023年度个人所得税综合所得汇算清缴无需预约，可随时办理。洛报融媒记者登录个税App看到，首页面上的“申报预约”选项已经消失，可以直接进入专题页办理业务。

　　个人所得税年度汇算是指纳税人需汇总上一年度工薪资金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得合并计税，向税务部门办理汇算申报，并办理退税或补税。已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的，以及2023年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的纳税人需要办理汇算。

　　洛报融媒记者了解到，2023年度个人所得税汇算在2022年新设3岁以下婴幼儿照护的专项附加扣除项目的基础上，又大幅提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育和赡养老人3项专项附加扣除标准。其中，3岁以下婴幼儿照护、子女教育专项附加扣除标准，由原来的每孩每月1000元提高到2000元，赡养老人专项附加扣除标准由每月2000元提高到3000元。

　　据悉，目前，税务部门提供了线上线下多种办税渠道，纳税人可优先通过个人所得税App及网站办理汇算，如果纳税人不方便通过线上方式办理，也可以到线下服务大厅进行办理。

　　根据往年情况，有纳税人由于种种原因，在申请退税后又撤销了退税申请，也有主动选择放弃退税的纳税人想重新申请退税的情形。对此，税务部门表示，在税务机关审核完成前，纳税人可以撤销退税申请。如果税务机关审核通过已经提交国库部门的，则不可以撤销申请，需办理更正申报。

　　同时，税务部门提醒，广大纳税人应依法如实办理个人所得税汇算，并按照法律规定切实对提交信息的真实性、准确性、完整性负责。对于存在虚假填报、篡改证明材料等严重情节的，纳税部门将依法严肃处理，并纳入税收监管重点人员名单；情节恶劣的，税务机关将依法依规立案稽查。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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