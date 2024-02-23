旅游专线、地铁接驳线！洛阳试运行多种公交旅游线路【视频】

洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为满足市民、游客牡丹文化节期间多样化出游需求，该集团将于23日试运行神都牡丹号、旅游专线、地铁接驳线。

洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为满足市民、游客牡丹文化节期间多样化出游需求，该集团将于23日试运行神都牡丹号、旅游专线、地铁接驳线。

神都牡丹号

运行区间：高铁龙门站—白马寺

停靠站点：高铁龙门站、龙门石窟、关林庙(龙门大道关林路口)、定鼎门(古城路龙门大道口西)、从政坊游园、洛阳博物馆(聂泰路文博路口南)、中国国花园西门(聂泰路隋唐城路口)、丽景门(定鼎立交桥东)、洛邑古城、隋唐大运河文化博物馆(九都东路华林路口东)、河洛古城、白马寺(释源广场)

运行时间：3月23日—3月31日，每天8:00—17:00