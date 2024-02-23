@洛阳企业：第三批科技型企业和项目融资申报启动

22日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，国家发展改革委于近日启动第三批科技型企业和项目融资申报工作，本次地市级申报将于5月21日结束，符合条件的科技型企业及项目主体可积极申报。

22日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，国家发展改革委于近日启动第三批科技型企业和项目融资申报工作，本次地市级申报将于5月21日结束，符合条件的科技型企业及项目主体可积极申报。

据悉，科技型企业和项目融资工作由国家发展改革委会同各地组织项目申报、筛选，聚焦关键核心技术攻关、科技成果转化和产业化、科技型中小企业、科技型骨干企业及其上下游关键企业等重点领域，重点支持主导产品的技术水平及市场占有率在细分领域名列全国前茅的科技型企业和项目，优先支持未上市中小企业。

申报流程为：企业通过国家重大建设项目库(http://kpp.ndrc.gov.cn)如实填报科技型企业或项目信息，审核辅助标识“01”项填写“河南+2024年科技型融资第3批”，在科技型企业和项目一栏选择“是”，并填写2家意向银行、融资类型、贷款额度、建议审核司局等信息。核对无误完成提交后，要及时联系属地发改部门审核。

洛阳市发改委相关负责人介绍，最终通过审核的信息，将由国家发改委推送至银行业金融机构及相关投资机构，“滴灌式”为科技型企业提供金融支持。如支持企业开展项目贷款、A股上市、债券发行等多种融资方式；各银行业金融机构开辟贷款审核绿色通道，重点对接“民营企业”标识的项目，加快授信审核和贷款投放、实现贷款尽快投放等。

“我们将会同有关部门为企业提供申报全流程指导服务，同时密切跟踪监测企业融资获得情况，助力金融机构加大信贷投放力度，降低信贷成本。”洛阳市发改委相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李红涛 文/图）