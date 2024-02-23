洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳企业：第三批科技型企业和项目融资申报启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 17:50

　　22日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，国家发展改革委于近日启动第三批科技型企业和项目融资申报工作，本次地市级申报将于5月21日结束，符合条件的科技型企业及项目主体可积极申报。

　　据悉，科技型企业和项目融资工作由国家发展改革委会同各地组织项目申报、筛选，聚焦关键核心技术攻关、科技成果转化和产业化、科技型中小企业、科技型骨干企业及其上下游关键企业等重点领域，重点支持主导产品的技术水平及市场占有率在细分领域名列全国前茅的科技型企业和项目，优先支持未上市中小企业。

　　申报流程为：企业通过国家重大建设项目库(http://kpp.ndrc.gov.cn)如实填报科技型企业或项目信息，审核辅助标识“01”项填写“河南+2024年科技型融资第3批”，在科技型企业和项目一栏选择“是”，并填写2家意向银行、融资类型、贷款额度、建议审核司局等信息。核对无误完成提交后，要及时联系属地发改部门审核。

　　洛阳市发改委相关负责人介绍，最终通过审核的信息，将由国家发改委推送至银行业金融机构及相关投资机构，“滴灌式”为科技型企业提供金融支持。如支持企业开展项目贷款、A股上市、债券发行等多种融资方式；各银行业金融机构开辟贷款审核绿色通道，重点对接“民营企业”标识的项目，加快授信审核和贷款投放、实现贷款尽快投放等。

　　“我们将会同有关部门为企业提供申报全流程指导服务，同时密切跟踪监测企业融资获得情况，助力金融机构加大信贷投放力度，降低信贷成本。”洛阳市发改委相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李红涛 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • AI跨界造仙！洛阳牡丹变灵动仙子【视频】
  • 洛阳召开第41届中国洛阳牡丹文化节安...
  • 大风+降雨+降温 洛阳周末天气迎转折
  • 洛阳市委第六轮巡察工作动员部署会召开
  • 以旧换新 洛阳“换”出家电市场新活力
  • 滨河南路下穿天街工程计划7月完成主线...
  • 2024年全国“四季村晚”示范展示点名...
  • 宁夏旅游博主“大老师”受邀参加赏花...
  • 中国国花园“上新”开园
  • 事关停车管理！洛阳公开征集意见建议
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    开元大道美景

    一路繁花

    春到神都

    姐妹情谊
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605