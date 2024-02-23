滨河南路下穿天街工程计划7月完成主线通车

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：滨河南路新村花卉市场附近道路封闭，什么时候能恢复通行？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：滨河南路新村花卉市场附近道路封闭，什么时候能恢复通行？

市住房和城乡建设局回复：滨河南路下穿天街工程计划工期到2024年7月完成主线通车，恢复道路通行。前期因隧道支护桩施工工艺要求24小时不间断，造成施工噪音过大。现已完成支护桩施工，后续施工作业将严格按照相关规定要求控制施工噪音，避免干扰沿线群众生活。

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