事关停车管理！洛阳公开征集意见建议

昨日，“洛阳人大”官网发布公告称，为加强停车管理，提升停车服务水平，改善城市交通环境，现将《洛阳市停车管理条例(草案)》予以公布，公开征求全市广大公民和社会各界的意见。

昨日，“洛阳人大”官网发布公告称，为加强停车管理，提升停车服务水平，改善城市交通环境，现将《洛阳市停车管理条例(草案)》予以公布，公开征求全市广大公民和社会各界的意见。具体内容如下：

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会公告

（第20号）

为了加强停车管理，提升停车服务水平，改善城市交通环境，根据市人大常委会2024年度地方立法计划的安排，我市制定的《洛阳市停车管理条例(草案)》已经市十六届人大常委会第十次会议进行了第一次审议。为使该条例制定得更加科学、完善，更加符合我市实际，经研究决定，将《洛阳市停车管理条例(草案)》予以公布，公开征求全市广大公民和社会各界的意见。若有修改意见或建议，请以书面、电子邮件或电话等方式，于2024年4月20日前向市人大常委会法制工作委员会反映。

所提意见建议一经采纳，市人大常委会将予以表彰和奖励。人大代表所提意见建议一经采纳，将计入履职考核积分。

来信请寄：洛阳市人大常委会法制工作委员会(洛阳市太康路18号)，邮编：471000

电子信箱：lyrd311@163.com

联系电话：0379-65500100

特此公告

洛阳市人民代表大会常务委员会

2024年3月20日