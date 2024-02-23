洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关停车管理！洛阳公开征集意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳人大 2024.03.22 11:57

　　昨日，“洛阳人大”官网发布公告称，为加强停车管理，提升停车服务水平，改善城市交通环境，现将《洛阳市停车管理条例(草案)》予以公布，公开征求全市广大公民和社会各界的意见。具体内容如下：

洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会公告
（第20号）

　　为了加强停车管理，提升停车服务水平，改善城市交通环境，根据市人大常委会2024年度地方立法计划的安排，我市制定的《洛阳市停车管理条例(草案)》已经市十六届人大常委会第十次会议进行了第一次审议。为使该条例制定得更加科学、完善，更加符合我市实际，经研究决定，将《洛阳市停车管理条例(草案)》予以公布，公开征求全市广大公民和社会各界的意见。若有修改意见或建议，请以书面、电子邮件或电话等方式，于2024年4月20日前向市人大常委会法制工作委员会反映。

　　所提意见建议一经采纳，市人大常委会将予以表彰和奖励。人大代表所提意见建议一经采纳，将计入履职考核积分。

　　来信请寄：洛阳市人大常委会法制工作委员会(洛阳市太康路18号)，邮编：471000

　　电子信箱：lyrd311@163.com

　　联系电话：0379-65500100

　　特此公告

　　洛阳市人民代表大会常务委员会

　　2024年3月20日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • AI跨界造仙！洛阳牡丹变灵动仙子【视频】
  • 即日起，洛阳106家机关事业单位停车场...
  • 洛阳召开第41届中国洛阳牡丹文化节安...
  • 第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动正...
  • 大风+降雨+降温 洛阳周末天气迎转折
  • 洛阳市委第六轮巡察工作动员部署会召开
  • 事业编制！洛阳直接招录教师18名
  • 23日起，10路公交线路临时调整 19路公...
  • 以旧换新 洛阳“换”出家电市场新活力
  • 全国十大考古新发现结果明天揭晓 洛阳...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    开元大道美景

    一路繁花

    春到神都

    姐妹情谊
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605