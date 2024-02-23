以旧换新 洛阳“换”出家电市场新活力

推动家电以旧换新是今年国家促消费的重点之一。在接连不断政策利好的刺激下，新一轮消费品以旧换新行动开始，为家电厂商和平台企业带来了新的市场机遇，也成为广大消费者近期关注的热点话题。洛阳如何以此撬动市场？废旧家电如何“变废为宝”？记者日前进行了走访。

家电卖场多重优惠促消费

推动家电以旧换新是今年国家促消费的重点之一。在接连不断政策利好的刺激下，新一轮消费品以旧换新行动开始，为家电厂商和平台企业带来了新的市场机遇，也成为广大消费者近期关注的热点话题。洛阳如何以此撬动市场？废旧家电如何“变废为宝”？记者日前进行了走访。

以旧换新 家电卖场推出多重优惠

“旧冰箱可以抵150元，购买新冰箱再便宜500元，以旧换新活动还是挺划算的。”昨日，在八方电器上海市场步行街店，市民王磊准备为父母购置一台冰箱。他算了一笔账，旧冰箱回收价才50元，还得自己搬运到废品站，不如以旧换新。

记者在我市部分家电卖场看到，以旧换新的宣传标语随处可见，不少家电品牌都推出多重优惠补贴活动。受访的多数消费者表示，如今以旧换新是换新家电的最佳方式。

“市民更加追求品质生活了，如今，家电以旧换新销量占家电总销量的三成。”洛阳苏宁易购电器运营经理孙理想介绍，3月初，洛阳3家苏宁易购门店启动了“全民焕新节”活动，消费者预约后，商家提供免费上门、免费拆除、免费运输等一站式家电以旧换新服务。从销售情况来看，近期洗衣机、空调、冰箱等电器销量均有增加。

记者走访了解到，八方电器、京东五星电器等家电企业相继推出以旧换新活动。多家企业相关负责人表示，随着家电等产品的更新换代，将助推家电大宗消费需求释放。