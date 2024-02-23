坚持节水优先！洛阳管好用好水资源 赋能高质量发展

3月22日是第三十二届“世界水日”，3月22日至28日是第三十七届“中国水周”。今年的活动主题为“精打细算用好水资源，从严从细管好水资源”。

一河清水润洛城

水是生存之本，水资源也是高质量发展的重要基础。

3月22日是第三十二届“世界水日”，3月22日至28日是第三十七届“中国水周”。今年的活动主题为“精打细算用好水资源，从严从细管好水资源”。

那么，洛阳水资源状况如何，有哪些特点？我市又该如何巧织水脉，支撑高质量发展？迈进新阶段，洛阳认真落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，共同抓好大保护，协同推进大治理，持续提升水资源节约集约利用水平，一张兴利除害的现代水网正在河洛大地铺展延伸。

一体两面 临水而缺水

人逐水而居。悠悠水脉，塑筑了洛阳独特的城市形态。从城市格局到文脉延绵，从生态滋养到民生福祉，治水兴水始终贯穿洛阳城市发展。

俯瞰市域版图，洛阳横跨黄河、淮河、长江三大流域。黄河及其伊、洛、瀍、涧等支流横贯城区。特别是随着水生态治理深入开展，越来越多的水“留”在城市，似乎给人洛阳“不缺水”的印象。

其实，洛阳是一座资源型缺水城市。据统计，洛阳多年平均水资源总量28亿立方米，人均水资源量仅约400立方米，不足全国平均水平的1/5。以此测算，较之于西北地区，人口密集、产业集聚的北方城市反而更为缺水。

放眼长远，水资源、水生态、水环境承载力很大程度上影响着城市的发展格局。因此，只有坚持“以水而定，量水而行”，推动用水方式由粗放向节约集约转变，才能赢得更大发展空间。