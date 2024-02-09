2024年全国“四季村晚”示范展示点名单公布 洛阳一村庄入选

日前，文化和旅游部公布了2024年全国“四季村晚”示范展示点名单，我市嵩县城关镇北街村入选该名单。

日前，文化和旅游部公布了2024年全国“四季村晚”示范展示点名单，我市嵩县城关镇北街村入选该名单。

“村晚”即“乡村春晚”，是村民自编、自导、自演的乡村文艺晚会。“四季村晚”活动由文化和旅游部主办，通过开展春季、夏季、秋季、冬季“村晚”，遴选若干“村晚”示范展示点，引导带动“村晚”活动花开四季、常办常新，展示各地乡村丰富多彩的群众文化活动。

近年，我市围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，充分挖掘河洛农耕文化、乡土文化、乡村特色、民风民俗、秀美风光等，充分发挥乡村(社区)文化合作社载体作用，通过开展具有地方特色的文化活动，以老百姓喜闻乐见的方式将优秀文化送到乡村，为基层群众提供更优质的精神文化食粮。去年，汝阳县柏树乡窑沟村入选全国秋季“村晚”示范展示点名单。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)