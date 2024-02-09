以专属节日礼敬人才 洛阳首个“人才日”花开洛龙

洛报融媒记者从洛龙区获悉，经区人大常委会会议表决通过，从今年起，该区将每年6月20日设为“洛龙人才日(企业家日)”。该区是我市首个设立“人才日”的县区。

洛报融媒记者从洛龙区获悉，经区人大常委会会议表决通过，从今年起，该区将每年6月20日设为“洛龙人才日(企业家日)”。该区是我市首个设立“人才日”的县区。

人才是第一资源。近年，洛阳市委树牢“人才首位”理念，以求贤若渴之心引才聚才，以夯基垒台之举育才强才，以筑巢引凤之策爱才留才，为推动现代化洛阳建设提供有力人才支撑。

按照市委部署要求，洛龙区深入推进新时代人才强区战略，聚焦打造全市人才工作引领区、青年友好型城市先行区、区域人才新高地，迭代推出“洛龙英才计划”3.0版，系统实施“四大引才工程”和“六项育才计划”，以更实举措做好人才“引育留用”大文章，正在加快构建人才引领高质量发展新局面。

“以法定形式设立‘洛龙人才日(企业家日)’，是洛龙区对人才和企业家的高度礼遇，鲜明传递出洛龙区尊重人才、爱惜人才、渴望人才的强烈信号。”洛龙区委人才办相关负责人表示。

据悉，今年洛龙区将在专属节日前后一周，集中组织开展“书记人才面对面”“洛龙企业进高校”“高校学子走洛龙”及聘任人才大使等一系列专项活动，营造有利于人才成长的氛围，形成人才集聚“强磁场”。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李雅 张哲南)