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别被“直播带货”带到“坑”里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 08:31

　　眼下，“直播带货”成为最火的线上销售方式，与此同时，“直播带货”带来的消费纠纷也明显增加。今年“3·15国际消费者权益日”当天，市市场监管局12315指挥中心(简称12315指挥中心)受理的“直播带货”“网红带货”所产生的消费投诉14起，较去年同期增长3倍。其中，购物货不对板、商家夸大宣传等引起的消费纠纷成为今年消费投诉的新热点。

　　“直播带货”带来的消费投诉量明显上升

　　3月中旬，我市发布的2023年消费维权分析报告指出，“直播带货”带来的消费投诉量上升明显。“直播带货”所产生的三类消费纠纷分别是：消费者收货后发现和直播时商家销售的商品不一致，存在商品缺失、假冒伪劣等情况；商家在销售过程中夸大商品的功效；消费者收货后退货难，由于一些网络直播间消费无法确认投诉主体导致维权困难。

　　记者从12315指挥中心了解到，今年“3·15国际消费者权益日”当天该中心受理的14起因“直播带货”“网红带货”产生的消费投诉中，60岁至70岁老年人的投诉占80%。

　　他们购买的商品多是卫生纸、洗衣液、衣服等生活用品，由于价格和线下超市、商场相比便宜不少，很多老年人都是“冲动下单”。

　　货不对板、商家夸大宣传等引起的消费纠纷，成为今年消费投诉的新热点。

　　“我在网络直播间买了一提抽纸，直播的时候主播手里的样品又大又厚实，收到货怎么变样了，不仅个头小，还掉纸屑。”15日下午，一位女士到12315指挥中心求助。12315指挥中心工作人员打开其下单的商品页面查看，发现系统提示“该商品已下架”。“有些商家会通过删除链接、下架商品逃避责任。”12315指挥中心工作人员说。

　　一位女士在“3·15”广场活动现场向市市场监管局执法人员反映，前一段时间，自己在网络直播间里购买了一件羊绒衫，洗过之后，出现了严重的缩水现象，要求商家退款遭拒。市市场监管局执法人员现场协助该女士和购物平台官方客服进行交涉，目前已经进入退货退款流程。

　　“仔细留意就会发现，这两件商品本身就存在‘猫腻’。”12315指挥中心工作人员说，比如第一位女士购买的抽纸，商家宣称是某知名品牌，一提24卷的售价仅为9.9元，这和线下超市促销时的价格相差不小，明显存在问题。第二位女士购买的羊绒衫，不仅包装过于简易，而且也没有吊牌、水洗标等，应该不是正规厂家的商品。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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