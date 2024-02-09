通达电缆：坚持科技创新 开辟广阔市场

近日，在偃师区河南通达电缆股份有限公司研发中心，工作人员正在进行相关电缆工艺改进。
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该公司主要从事超高压、特高压输电线路用架空导线、电气化铁路用接触网导线等产品的研发、生产和销售。近年，企业加大科技创新力度，持续提升核心竞争力，现已发展成为国内超高压、特高压架空导线领域的领先企业，产品被广泛应用于三峡工程等国家重点工程，还出口到百余个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）
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