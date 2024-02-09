省慈善联合总会来洛调研

昨日，省慈善联合总会副会长盛国民来洛调研“幸福家园”村社互助工程实施情况。 昨日，省慈善联合总会副会长盛国民来洛调研“幸福家园”村社互助工程实施情况。 去年，市慈善联合总会强力组织实施“幸福家园”村社互助工程项目，全市参与村(社区)数量达到154个，参与人数6万余人次，募集资金846.58万元。 在座谈会上，盛国民指出，洛阳慈善项目工作思路明、措施实、氛围浓、成效好。要持续加强慈善志愿者队伍建设，创新管理模式，加大培训力度，不断增强慈善志愿服务的凝聚力。要进一步总结成功经验，创新打造示范性慈善项目，推进新时代慈善事业高质量发展。 盛国民还到孟津区朝阳镇姚凹社区调研“幸福家园”体育公园(慈善广场)项目等。其间，上海能近公益基金会负责人就有关慈善项目与我市进行了洽谈。 市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 段卓奇)