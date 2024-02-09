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市政协十四届十四次主席会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.22 08:28

　　昨日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十四次主席会议。

　　会议传达学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底》，传达学习全国两会精神及省委、省政协、市委近期重要会议精神，审议《政协洛阳市委员会关于支持民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用的实施意见(审议稿)》等文件。会议还审议了有关人事事项。

　　会议协商确定市政协十四届九次常委会会议时间及建议议程。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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