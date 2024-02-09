洛阳市政协十四届九次常委会会议召开

昨日，市政协十四届九次常委会会议召开，市政协主席孙延文主持会议并讲话。 昨日，市政协十四届九次常委会会议召开，市政协主席孙延文主持会议并讲话。 会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，传达学习全国两会精神及省委、省政协、市委近期重要会议精神。会议审议通过《政协洛阳市委员会关于支持民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用的意见》等文件。会上，住洛全国政协委员羊毅做全国两会精神宣讲，5名市政协委员围绕学习贯彻全国两会精神做大会发言。 孙延文指出，这次全国两会是在中华人民共和国成立75周年、实现“十四五”规划目标任务关键之年召开的一次重要会议，意义重大，影响深远。要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神作为当前一项重要政治任务，切实把思想和行动统一到全国两会精神上来，高标准抓好学习贯彻，不断推动政协工作高质量发展。要坚持围绕中心、服务大局，聚焦增强创新驱动“主引擎”、提升产业体系“含新量”、构筑创新人才“强磁场”，积极建言献策、履职尽责，因地制宜助推发展新质生产力，为现代化洛阳建设贡献政协力量。要深入推进“活力政协”建设，深化拓展主题教育成果，充分发挥我国新型政党制度优势和政协专门协商机构作用，努力为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件，调动激发全市政协系统履职活力，努力营造各党派、各团体和各界群众敢想敢干的浓厚氛围，为推进现代化洛阳建设作出新的更大贡献。 会议通过有关人事事项。闭幕会后，市人民检察院有关负责同志受邀作专题辅导讲座。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 冯波)