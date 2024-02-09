昨日，市人大常委会主任李保国主持召开代表工作专题会议，深入研究代表作用发挥、群众意见建议收集办理、代表议案落实、代表履职考核等工作。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开代表工作专题会议，深入研究代表作用发挥、群众意见建议收集办理、代表议案落实、代表履职考核等工作。

20日，李保国以“四不两直”方式，先后到伊川县吕店镇、江左镇，偃师区大口镇、高龙镇，伊滨区寇店镇、庞村镇等地，暗访检查人大代表工作站建设运行情况。会上，就此次调研中发现的群众意见建议收集办理不规范，标识不清晰、二维码配备不到位，工作人员值班安排等问题，与会人员进行交流研讨，提出针对性意见建议。

李保国指出，人大代表是人大工作提质增效的重要力量，人大代表工作站是代表联系群众、履职尽责的重要平台。要建好用好人大代表工作站，推进线上线下工作站标识和二维码醒目设置，确保在乡镇便民服务中心、乡里中心等群众聚集场所有效覆盖、有效运行。要将人大代表工作站建设与乡镇人大工作紧密结合，探索创新制度机制，确保工作日有人值班值守，及时收集群众意见建议、传递呼声，坚决避免形式主义，切实为群众办实事办好事，真正把人大代表工作站建成“民心站”。要把坚持人民至上作为代表履职的第一政治立场，进一步规范代表履职管理，指导督促各级人大代表主动深入基层、走近群众，更好地接地气、察民情、聚民智、惠民生，发挥好桥梁纽带作用，宣讲好党的方针政策和人民代表大会制度，切实实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。要建立完善人大代表作用发挥机制，科学制定人大代表工作站收集群众意见建议、人大代表与人民群众面对面、人大代表议案办理等专项工作办法，进一步压实人大代表法定职责、更好发挥人大代表作用，以扎实履职成效为在现代化洛阳建设新征程中重振洛阳辉煌贡献人大力量。

市人大常委会副主任安颖芳参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)