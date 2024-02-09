洛阳市委第六轮巡察工作动员部署会召开

昨日，十二届市委第六轮巡察工作动员部署会召开。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席会议并讲话。市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持会议并宣布授权任职和任务分工。

昨日，十二届市委第六轮巡察工作动员部署会召开。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席会议并讲话。市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森主持会议并宣布授权任职和任务分工。

会议指出，要认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，坚持把党中央和省委、市委重大决策部署纳入巡察重点，落实落细省纪委监委主要领导近期调研具体要求，推动走深走实、一贯到底。要深入发现并严肃查处违纪违法典型腐败问题，通过未巡先改、边巡边改、以巡促改、以巡促治，健全制度机制、规范权力运行，推动全面从严治党向纵深发展。要主动站位全局，紧紧围绕市委中心工作，深入查找影响发展的堵点、难点、断点问题，以强有力的巡察监督，督促全市党员干部主动担当、积极作为，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

会议强调，要认真贯彻新修订的《中国共产党巡视工作条例》，确保巡察工作每一项部署、每一条举措都体现中央精神、符合中央要求、契合地方实际。要强化大局观念，构建巡视巡察上下联动格局，有力彰显巡察利剑作用。要把握好全面体检与精准诊疗的关系，聚焦职能责任、关键少数和群众关切，切实把工作深入到矛盾集中处、做到群众心坎上。会议要求，要自觉扛牢政治责任，对巡察机构管理体制机制进一步规范提升，树立巡察队伍良好形象，切实增强依规依纪依法履职能力。

根据市委部署，第六轮巡察共派出7个巡察组，从3月下旬到5月20日，历时2个月，将对市统计局等12家单位开展常规巡察。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 闫雅静)