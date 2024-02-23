洛阳将开展城市民宿评选 打造特色民宿新标杆！

昨日，记者从市商务局获悉，《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》日前出台。

昨日，记者从市商务局获悉，《洛阳市城市民宿评选办法(试行)》日前出台。今年，我市将在都市核心区开展城市民宿评选工作，为入选民宿授予“洛阳宿”称号，并颁发相应牌匾。

洛阳市城市民宿，简称“洛阳宿”，是指在洛阳城区内(不含偃师区、孟津区)，利用本地闲置资源，结合洛阳当地历史文化，突出洛阳元素，由业主(或委托他人)参与接待，提供管家式服务，为游客提供本地特色文化及生产生活方式体验的小型特色住宿业态。

按照部署，今年3月底前评选一批洛阳市城市民宿，6月底前新增一批，12月底前实行分级管理。符合以下标准的民宿可参与评选：

1.经营用房原则上不超过4层，经营面积(不含公共区域)不超过800平方米(集体用房或其他合法用房可适当放宽限制)。

2.证照齐全，符合住宿经营场所应具备的房屋建筑、消防、治安、卫生、食品等各项安全要求。

3.建筑装修和运营具有独特性和创新性，民宿设计体现洛阳地域文化特色，品牌标识明显，具有较强设计感、体验感，能够成为洛阳城市文化的新名片，在本区域具有一定影响力和传播力。

4.民宿应当突出主题，民宿业主(或管家)应当不定期组织洛阳非遗、特色美食、戏剧、剧本杀、汉服、娱乐等主题活动，让游客便捷地享受独特洛阳文化体验。

5.民宿房间数量适中，能够保证服务质量和游客体验。民宿整体布局合理，功能区域划分明确，空间利用充分，民宿业主(或管家)应具备较强的服务能力和较高的专业素养，能够为游客提供热情周到的接待服务。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟）