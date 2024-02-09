大风+降雨+降温 洛阳周末天气迎转折

今日洛阳晴天转多云，夜里转小雨，偏东风3级左右，气温8℃～25℃。 昨日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式举行。各公园的早开牡丹陆续绽放，春光大好，赶紧去赏花吧！ 河南省气象服务中心提醒，未来3天，气温先升后降，大风、降水、降温天气来袭。 昨日，市气象局发布重要天气报告：今日至25日，我市有大风、降水、降温天气。根据最新的气象资料分析，今日白天，我市天气晴好，最高气温将升至25℃，森林火险等级较高。今夜至25日，受南下冷空气及高空低槽的共同影响，我市将出现大风、降水、降温天气。23日、24日，全市有中雨，局部地区有大雨，累计降水量在15毫米至30毫米。24日、25日，最高气温将降至13℃。26日凌晨，最低气温将降至5℃。 最近几天天气预报 今日：晴天转多云，夜里转小雨，偏东风3级左右，气温8℃～25℃。 明日：阴天转小到中雨，东北风3级～4级，气温11℃～18℃。 24日(周日)：阴天有中雨，局部地区有大雨，东北风3级左右，气温9℃～13℃。 25日(周一)：小雨转多云，气温6℃～14℃。 26日(周二)：多云，气温5℃～21℃。 27日(周三)：多云到晴天，气温8℃～23℃。 28日(周四)：晴天间多云，气温10℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）