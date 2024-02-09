助力探月！轴研所为鹊桥二号发射提供关键零件

21日，洛报融媒记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，近日成功开展的探月工程四期鹊桥二号中继星发射应用了该企业提供的关键零件，中国探月再添坚实“洛阳保障”。

21日，洛报融媒记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，近日成功开展的探月工程四期鹊桥二号中继星发射应用了该企业提供的关键零件，中国探月再添坚实“洛阳保障”。

于20日8时31分成功发射的探月工程四期鹊桥二号中继星，是探月工程四期后续任务的“关键一环”，将架设地月新“鹊桥”，为嫦娥四号、嫦娥六号等任务提供地月间中继通信。

在此次发射中首次执行探月轨道发射任务的长征八号运载火箭，配备了轴研所研制的发动机涡轮泵轴承。

涡轮泵是液体燃料火箭发动机核心部件，其作用是将燃料剂和氧化剂送入发动机燃烧室，重要程度类似人体心脏。而涡轮泵中的轴承是其支撑和旋转核心部件。

作为中国载人航天工程长期配套单位，轴研所历时多年，通过数十次反复方案改进与试验，成功掌握特种低温润滑、保持架强度、动力学仿真等一批关键技术，最终研制出满足涡轮泵高性能要求的超高转速、高可靠性的大尺寸低温轴承，成功护航火箭发动机运行。

此外，鹊桥二号中继星上的微波同轴开关，应用了轴研所研发的高精度、高灵敏、高真空固体润滑轴承。

根据规划，探月工程四期后续将开展着陆探测以及采样任务的地点主要位于月球南极和月球背面，因此需要中继星时刻保持高稳定、高精度的姿态和角度，并准确传输接收到的信号。

通过轴承作用，微波同轴开关可以使鹊桥二号中继星实现信号通道转换，从而将接收到的不同信号通过不同波段传输到地面。后续地面接收站会对收集的不同波段信号进行解码整合，最终形成相关探测结果。

轴承是航空航天设备中的关键部位，在高速高温、受力复杂的环境下运转，其精度、寿命和可靠性都直接影响到整个设备的控制精度与寿命。

多年来，轴研所在我国载人航天八大系统中，始终参与其中七大系统中特种轴承的研制，为中国载人航天工程提供了多款关键单机和轴承产品。后续企业继续发扬载人航天精神，充分发挥科研技术优势，加速形成新质生产力，助力我国航天事业发展再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 韩珂珂）