互推资源，共拓市场！宁夏银川旅游推介活动走进洛阳

21日，银川市2024全国“百城百站”文化旅游大篷车宣传推介活动暨宁夏六盘山春季营销大会在洛阳举行。 21日，银川市2024全国“百城百站”文化旅游大篷车宣传推介活动暨宁夏六盘山春季营销大会在洛阳举行。 银川是一座历史文化悠久、民族特色鲜明、自然风光秀丽的塞上古城，全市拥有A级景区57个，其中国家5A级景区2个。六盘山是我国西北重要的生态屏障，被称为黄土高原上的“绿岛”，“六盘烟雨”是“宁夏新十景”之一。活动现场，银川文旅企业进行了文旅资源和旅游线路推介。两地文旅企业围绕优势互补、产品互推、信息互通、政策互惠等方面开展了深入交流。 洛阳市文广旅局相关负责人表示，将以此次活动为契机，在深化文旅市场营销、推动文旅交流等方面进一步加强合作，共同拓展合作空间，推动两地文旅联动发展，激发文旅市场新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 白树青 文/图）