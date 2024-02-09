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23日起，10路公交线路临时调整 19路公交恢复原线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团 2024.03.21 18:37

　　刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，3月23日起，10路临时调整、19路恢复原线。

　　一、10路临时调整

　　玄武门大街提升改造工程(人民街-新街段)施工围挡已拆除，同时结合玄武门大街提升改造工程整体施工区域，洛阳公交集团将于2024年3月23日起，临时调整10路。

　　去程从东花坛发车，改走启明南路、中州东路、新街、玄武门大街至玄武门大街与承福门大街交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。

　　二、19路恢复原线

　　玄武门大街提升改造工程(人民街-新街段)施工围挡已拆除，洛阳公交集团将于2024年3月23日起，19路恢复原线运营。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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