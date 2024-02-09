23日起，10路公交线路临时调整 19路公交恢复原线

刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，3月23日起，10路临时调整、19路恢复原线。
刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，3月23日起，10路临时调整、19路恢复原线。
刚刚，洛阳公交集团官方微博发布消息称，3月23日起，10路临时调整、19路恢复原线。
一、10路临时调整
玄武门大街提升改造工程(人民街-新街段)施工围挡已拆除，同时结合玄武门大街提升改造工程整体施工区域，洛阳公交集团将于2024年3月23日起，临时调整10路。
去程从东花坛发车，改走启明南路、中州东路、新街、玄武门大街至玄武门大街与承福门大街交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。
二、19路恢复原线
玄武门大街提升改造工程(人民街-新街段)施工围挡已拆除，洛阳公交集团将于2024年3月23日起，19路恢复原线运营。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605