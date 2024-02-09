事业编制！洛阳直接招录教师18名

昨日，洛阳市教育局网站发布最新公告，组织实施市直学校第二轮直招教师工作。

昨日，洛阳市教育局网站发布最新公告，组织实施市直学校第二轮直招教师工作，具体内容如下：

洛阳市教育局2024年洛阳市市直学校第二轮直接招录教师公告

按照《2024年洛阳市市直学校直接招录教师实施方案》规定的程序和办法，市教育局计划组织实施市直学校第二轮直招教师工作。现将有关事宜公告如下：

一、招录对象和条件

市直学校第二轮直招教师的院校范围、资格条件、专业要求、招聘流程、面试教材、提交材料等均与首轮直招教师的相关要求一致，具体内容可登录洛阳市教育局官网“通知公告”查看《洛阳市教育局2024年洛阳市市直学校直接招录教师公告》(2024年1月3日发布)。符合条件且有应聘意向的应届毕业生请按公告要求准备应聘材料。

二、招录计划

10所市直普通高中计划招录18名，具体计划如下：

洛阳市第一高级中学政治1名，洛阳市第三高级中学物理1名，洛阳市第五高级中学英语1名，洛阳市第九高级中学心理健康教育、音乐(国标舞)各1名，洛阳市第十高级中学语文、政治各1名，洛阳市第十一高级中学数学1名，洛阳市第十四高级中学地理、物理各1名，洛阳市第十五高级中学物理1名，洛阳外国语学校语文1名、数学2名、英语1名、物理1名，洛阳理工学院附属高级中学数学、英语各1名。用人学校根据现场报名情况和毕业生质量可在计划数量范围内自行调剂招录学科。

三、时间及地点安排

2024年3月26日上午8:30，河南大学明伦校区十号教学楼一楼128室、129室。

四、注意事项

1.毕业生面试当天需携带纸质就业协议书(网签的现场启动)当场签约。

2.外校学生需提前在河南大学官网(或大门口扫进门小程序)以游客身份预约，从西门进入。

3.请应聘毕业生提前准备好报名表及相关材料原件、复印件，按规定时间到达。⑥