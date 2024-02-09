400多个岗位！洛阳公益性岗位招聘会将于3月27日举行

21日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，2024年洛阳公益性岗位招聘会将于3月27日举行，帮助就业困难群体实现就业。

21日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，2024年洛阳公益性岗位招聘会将于3月27日举行，帮助就业困难群体实现就业。

洛阳市军队离退休干部休养服务中心提供14个后勤辅助类岗位，洛阳市公安局交警支队招聘60名交通协管员……记者了解到，本次招聘会共有107家市直单位计划提供409个岗位，涵盖交通协管、园林绿化、学校宿管、卫生保洁、文印收发等。具体招聘计划和岗位信息详见图表，或登录洛阳人才网、洛阳就业网查看。

●招聘时间

3月27日9时至12时

●招聘地点：

洛阳市体育中心广场

乘车路线：洛阳市区内可乘坐29路、62路、63路、75路、99路、207路、203路公交车(王城大道太康路站)，地铁2号线(体育中心站)

咨询电话：69933776、69933280

●应聘条件

公益性岗位是保就业的兜底安置举措，安置对象必须是国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。

就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：城镇零就业家庭成员；距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；登记失业半年以上的长期失业人员；正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、脱贫监测户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；就业困难的被征地农民；失业的残疾人、城镇退役军人(不含分配安置、自主择业、逐月领取退役金人员)、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

符合以上条件的登记失业人员，参加招聘会前要持本人身份证、“就业创业证”(就业失业登记证)及相关证明材料到本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台，提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查工作。

●工作待遇

求职人员应聘成功后，用人单位将与其签订《公益性岗位劳动合同》，按照相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。

公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙浩洋 李帆 文/图）