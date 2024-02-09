洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

400多个岗位！洛阳公益性岗位招聘会将于3月27日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.21 17:07

　　21日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，2024年洛阳公益性岗位招聘会将于3月27日举行，帮助就业困难群体实现就业。

　　洛阳市军队离退休干部休养服务中心提供14个后勤辅助类岗位，洛阳市公安局交警支队招聘60名交通协管员……记者了解到，本次招聘会共有107家市直单位计划提供409个岗位，涵盖交通协管、园林绿化、学校宿管、卫生保洁、文印收发等。具体招聘计划和岗位信息详见图表，或登录洛阳人才网、洛阳就业网查看。

　　●招聘时间

　　3月27日9时至12时

　　●招聘地点：

　　洛阳市体育中心广场

　　乘车路线：洛阳市区内可乘坐29路、62路、63路、75路、99路、207路、203路公交车(王城大道太康路站)，地铁2号线(体育中心站)

　　咨询电话：69933776、69933280

　　●应聘条件

　　公益性岗位是保就业的兜底安置举措，安置对象必须是国家法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(居住证)的就业困难人员。

　　就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：城镇零就业家庭成员；距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；登记失业半年以上的长期失业人员；正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭、当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、脱贫监测户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；就业困难的被征地农民；失业的残疾人、城镇退役军人(不含分配安置、自主择业、逐月领取退役金人员)、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　符合以上条件的登记失业人员，参加招聘会前要持本人身份证、“就业创业证”(就业失业登记证)及相关证明材料到本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台，提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘会时的资格审查工作。

　　●工作待遇

　　求职人员应聘成功后，用人单位将与其签订《公益性岗位劳动合同》，按照相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。

　　公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙浩洋 李帆 文/图）

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委国土空间规划委员会2024年第一次...
  • 第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动正...
  • 龙门石窟伊河河道发现唐代菩萨半身像
  • 徐衣显与科大讯飞副总裁徐艺华、孙亮...
  • 达到国际领先水平！洛阳创新加速汽车...
  • 牡丹文化节期间免费停车！洛阳科技馆...
  • 洛宁县：打造农业主题公园 推动农旅融...
  • 大风、降水、降温！洛阳发布重要天气报告
  • 换车可以不用换号牌？洛阳市公安局最...
  • 洛阳90后小伙高滨滨：玩出木头新花样...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605