全国十大考古新发现结果明天揭晓 洛阳苏羊遗址入围终评

21日，2023年度全国十大考古终评会举行，22个入围终评的项目现场角逐，其中包括位于洛阳的苏羊遗址。

21日，2023年度全国十大考古终评会举行，22个入围终评的项目现场角逐，其中包括位于洛阳的苏羊遗址。

苏羊遗址位于宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，面积约63万平方米。自2021年至今，洛阳市考古研究院联合西北大学、北京大学对这里进行连续性主动考古发掘，这是洛阳地区近20年来首次系统性、连续性、科学性开展的新石器遗址考古项目。作为“考古中国——中原地区文明化进程研究”重大项目，目前，该遗址发掘面积共计1800平方米，发现了仰韶早期、仰韶中期、仰韶晚期、龙山时期四个时期的文化遗存，基本厘清了遗址各个时期的聚落分布范围。

洛阳市考古研究院史前研究室主任任广在现场汇报中介绍，仰韶早期环壕聚落位于遗址北部，面积约6万平方米，整个聚落有人工环壕围绕，环壕外西南部有墓葬区，发现有仰韶早期的土坑墓、瓮棺葬、多人二次埋葬坑等遗迹。

仰韶中期聚落在早期聚落基础上向东南部扩展，面积达20万平方米。目前共发现房址54座。其中，有两座仰韶中期大型半地穴房址，为举行公共活动的礼仪性建筑。还有一处地面式连间房址，面积约30平方米，墙体为木骨泥墙，大部分倒塌在屋内，在墙的北面和西面各有一门；地面和墙面经过细致加工，类似现在的“水泥面”。代表了仰韶时期建筑的最高水平。

仰韶晚期聚落范围进一步向南扩张，考古主要发现有墙垣、房址、灰坑等。仰韶晚期的灰坑中出土大量屈家岭文化风格陶器。

龙山时期聚落同仰韶晚期分布范围大体一致，自然壕沟外围也有少量遗存发现，主要发现有墓葬、房址、灰坑等。墓葬区面积1.5万平方米，发现墓葬900余座，发掘墓葬75座，均为竖穴土坑墓，少数随葬玉石钺和石器。

任广介绍，苏羊遗址出土遗物包括陶、石、玉、骨、牙、蚌、动植物遗存等。陶器器型有尖底瓶、平底瓶、盆、钵、罐、豆、簋、鼎、瓮、陶铃等；骨器有锥、簪、镞、针、镖等；玉石器有石斧、石铲、石钺、兽首石雕、玉钺、玉璧等。