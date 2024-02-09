大风、降水、降温！洛阳发布重要天气报告

21日上午，洛阳市气象局发布重要天气报告，重点预报22日至25日洛阳市大风降水降温天气及影响。 21日上午，洛阳市气象局发布重要天气报告，重点预报22日至25日洛阳市大风降水降温天气及影响。 3月21日至22日白天洛阳市天气晴好，最高气温将升至25℃左右，森林火险等级较高。预计22日夜里至25日受南下冷空气及高空低槽的共同影响，洛阳市将出现大风降水降温天气。23日至24日全区有中雨，局部地区有大雨，累计降水量在15到30毫米。24到25日最高气温将降至13℃左右，26日凌晨最低气温降至5℃左右。 一、天气预报 21日(周四)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温6℃～24℃。 22日(周五)：晴天转多云，夜里转小雨，偏东风级左右，气温8℃～25℃。 23日(周六)：阴天转小到中雨，东北风3～4级，气温11℃～18℃。 24日(周日)：阴天有中雨，局部地区有大雨，东北风3级左右，气温9℃～13℃。 25日(周一)：小雨转多云，气温6℃～14℃。 26日(周二)：多云到晴天，气温5℃～21℃。 二、影响与建议 1.3月以来，洛阳市降水偏少，天气干燥，森林火险等级较高，此次降水过程对降低森林火险等级有利。 2.目前洛阳市冬小麦处于起身期，此次过程增加土壤水分，对小麦春季生长有利，建议有针对性地加强麦田管理。 3.关注大风降温降水天气对交通出行、在建工程、设施农业、林果业、畜牧养殖等的不利影响，公众需及时增添衣物。 4.抓住有利时机科学开展人工增雨作业，增加土壤墒情和林区湿度，进一步降低森林火险等级。 由于预报时效较长，预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）