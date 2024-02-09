第41届中国洛阳牡丹文化节赏花活动正式启动【视频】

“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹”。 3月21日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在隋唐城遗址植物园举行，诚邀四海宾朋，共赏国色天香。

“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹”。 3月21日，第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式在隋唐城遗址植物园举行，诚邀四海宾朋，共赏国色天香。

今年赏花启动仪式的主题是“花开了，洛阳喊你来看花！”，赏花期为3月21日至5月5日。其间，王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园等将聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，举办赏花游园类、文化演绎类、青年消费类等精彩纷呈的活动，为游客带来丰富的赏花体验。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 谢娜娜 文/图)