洛阳企业注意了！“老字号嘉年华”活动开始报名

洛报融媒记者20日从洛阳市商务局获悉，作为第41届中国洛阳牡丹文化节期间促消费活动之一，2024年“老字号嘉年华”洛阳站活动将于4月3日至5日举行。

洛报融媒记者20日从洛阳市商务局获悉，作为第41届中国洛阳牡丹文化节期间促消费活动之一，2024年“老字号嘉年华”洛阳站活动将于4月3日至5日举行。即日起至22日，感兴趣的洛阳“老字号”企业可将报名信息发送至lyscpy@163.com。

据悉，此次活动以“国货经典·潮品焕新”为主题，通过线下体验、直播带货、现场演出、演示等多种形式，推广优质精品国货及优秀民族品牌，培育洛阳当季消费热点，打造消费场景，擦亮消费品牌，引领消费潮流，促进消费提质升级。

近年，洛阳市高度重视老字号保护与发展工作，持续开展老字号示范创建，采取“有进有出”的动态管理机制，激发老字号创新活力。洛阳市各级老字号有着世代传承的独特产品、精湛技艺和服务理念，承载了中华民族工匠精神和优秀传统文化，具有广泛的群众基础、巨大的经济和文化价值，得到了社会广泛认同，打造了良好的品牌形象。截至目前，洛阳市拥有各级老字号共63家，其中中华老字号6家、河南老字号20家、洛阳老字号37家。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图）