2023“中国非遗年度人物”100位候选人名单公布 洛阳一人入选

日前，2023“中国非遗年度人物”推选宣传活动确定100位候选人名单，河南省共6人入选，洛阳市的河南省级非物质文化遗产代表性项目民间剪纸(孟津剪纸)省级代表性传承人畅杨杨名列其中。

日前，2023“中国非遗年度人物”推选宣传活动确定100位候选人名单，河南省共6人入选，洛阳市的河南省级非物质文化遗产代表性项目民间剪纸(孟津剪纸)省级代表性传承人畅杨杨名列其中。

2023“中国非遗年度人物”推选宣传活动由文化和旅游部非遗司指导、光明日报社主办，全面总结2023年各地因地因事制宜、创造性开展非遗保护工作的成效和经验，展现广大非遗人孜孜不倦的坚守和探索。100位正式候选人中，涵盖了全国各地的非遗项目代表性传承人，非遗领域的艺术家、非遗管理者以及非遗研究者、传播者等。

作为河南省非物质文化遗产的孟津剪纸，俗称“铰花”，是河洛文化中重要的一部分。作为一名“90后”非遗传承人，畅杨杨自幼学习“铰花”，致力于剪纸艺术的传播与发展，创作出大量剪纸作品，多次获得全国性奖项，他本人先后获得“全国乡村文旅能人”、河南省第二批农村实用人才、河南省青年五四奖章等荣誉。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 栾海宁 文/图）