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您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.21 08:35

　　中国共产党的优秀党员、中国工程院院士，中共十五大代表，著名化工合成专家，黎明化工研究设计院有限责任公司原院长兼总工程师李俊贤同志，因突发心脏衰竭于2024年3月20日5时17分在洛阳市去世，享年96岁。

　　李俊贤同志是我国高性能燃料创始人之一，研制的多种高性能燃料满足了不同时期多个重要装备、重点工程的研制、定型和配套需求；是我国聚氨酯工业奠基者之一，形成了一批从基本原料、助剂到各种聚氨酯制品的成套技术，为我国成为世界最大的聚氨酯生产国和消费国作出了重要贡献。先后获全国优秀科技工作者、全国五一劳动奖章、全国先进工作者、全国优秀共产党员、第八届全国道德模范等荣誉称号。在90岁高龄时，他将毕生大部分积蓄300万元捐赠给黎明院，成立博士创新基金和困难帮扶基金。2022年5月，李俊贤科学家精神教育实践基地被认定为全国首批科学家精神教育基地。

　　李俊贤同志的逝世，是黎明院、洛阳市的重大损失，也是我国化学工业界的重大损失！我们沉痛悼念并深切缅怀李俊贤同志！

　　李俊贤同志遗体告别仪式定于2024年3月24日上午9时在洛阳市殡仪馆9号厅举行。

　　根据李俊贤同志生前遗愿，经与亲属协商，丧事从简。黎明院李俊贤院士治丧委员会接受社会各界唁电、唁函等，并向李俊贤同志亲属转达悼念。

　　李俊贤同志千古！

　　黎明化工研究设计院有限责任公司

　　2024年3月20日

　　传真：0379-62307056

　　电子邮箱：fenghanxing@sinochem.com

　　(唁电唁函请发传真或发至此邮箱)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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