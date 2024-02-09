今明两天，洛阳好天气将持续

洛阳今日晴天间多云，偏南风4级左右，气温6℃～24℃。

赏一树春花，品一盏春茶，尝一碟春菜……春天的美好，在眼底，在舌尖，在身边。今明两天，好天气将持续。

河南省气候中心数据显示，根据3月20日监测结果，除栾川外，我省各县(市)均已入春。与往年同期相比，淮河以北大部分地区入春时间偏早，其中林州和卢氏偏早15天；淮河以南地区及豫西南、豫中和豫北的局地入春时间正常，河南各地正陆续入春。

市气象台根据最新气象资料分析，今明两天，受地面暖气团影响，我市最高气温在25℃左右；23日到25日，受高空低槽及冷空气影响，我市有一次降水、大风天气过程，气温较前期明显下降。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，偏南风4级左右，气温6℃～24℃。

明日：晴天转多云，傍晚到夜里偏南部分地区转阵雨或雷阵雨，气温8℃～25℃。

23日(周六)：阴天转小雨，局部地区有中雨，偏东风3级左右，气温11℃～18℃。

24日(周日)：阴天有中雨，局部地区有大雨，偏北风4级左右，气温9℃～13℃。

25日(周一)：小雨转多云，偏北风4级左右，气温6℃～14℃。

26日(周二)：多云到晴天，气温5℃～21℃。

27日(周三)：晴天到多云，气温8℃～23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）