新石器时代“彩陶之冠”走进洛阳

漩涡纹、水纹、蛙纹、菱格纹……简朴的线条和图案，勾勒出史前先民眼中的美，纵使穿越几千年时光，依然充满“时尚感”。近日，“洮水·陶魂——临洮史前彩陶文化特展”在洛阳古墓博物馆开幕，92件(套)来自甘肃省临洮县的彩陶器物，集中展示史前文明的魅力。

神人纹双耳彩陶罐

漩涡纹、水纹、蛙纹、菱格纹……简朴的线条和图案，勾勒出史前先民眼中的美，纵使穿越几千年时光，依然充满“时尚感”。近日，“洮水·陶魂——临洮史前彩陶文化特展”在洛阳古墓博物馆开幕，92件(套)来自甘肃省临洮县的彩陶器物，集中展示史前文明的魅力。

展览共分为三大部分，分别展示了甘肃省定西市临洮县所出土的马家窑文化、辛店文化、寺洼文化等不同时期的陶器，让观众深入了解彩陶的发展演变过程。特别是马家窑文化的彩陶，代表了中国彩陶艺术的最高成就，被誉为新石器时代“彩陶之冠”。

让我们一起走近那些来自数千年前的“陶”宝们。

从漩涡纹到神人纹一窥先民的丰富想象力

马家窑文化，因首先发现于定西市临洮县的马家窑村而得名。它出现于距今5300多年的新石器时代晚期，历经2000多年的发展，彩陶比例一般占陶器的50%以上，多为红陶或橙黄陶，器物表面磨光，纹饰以黑彩为主，兼用红、白彩，图案繁复多变。

在展览第一部分，可以看到马家窑文化的马家窑、半山、马厂3个相继发展的文化类型和时期的彩陶。装饰有漩涡纹的陶器，颇具代表性，流畅的线条动感十足，像千姿百态的浪涛奔流不息，传递出浓浓的美感。现场讲解员介绍，这种纹饰是先民们对河水翻卷的艺术化表达，显示了人们对河流的敬仰和对水的崇拜，与水相关的纹饰还有水波纹、同心圆纹、平行线纹、蛙纹等。漩涡纹后来演变为四大圈纹，黑色的圆圈内填充着各种各样的图案，例如网格纹、菱格纹、十字纹、圆点圆圈纹等，足以看出马家窑先民丰富的艺术想象力和创造力。

在展览现场，有一件有趣的双耳鲵鱼纹彩陶瓶。鲵鱼面部似人脸状，双目圆睁、龇牙咧嘴，长条状的身躯首尾几乎相接，肢爪由身体两侧伸出。对于这一纹饰的含义，学术界意见不一。有专家认为，彩陶瓶上的鲵鱼形象或许是当时先民们对鲵鱼真实样貌的写实表现；也有专家认为，鲵鱼形象带有神秘色彩，与史籍中记载的伏羲面貌相符；还有专家认为，这件彩陶瓶上的鲵鱼形象或许就是原始的龙形象。

马家窑文化前期的纹饰，多以自然界作为描摹对象，进入中晚期后则出现了神人纹。记者在现场看到，神人纹中的“人”，四肢均向上曲折，四肢端还绘有指爪，有的还绘制有圆形的头部。从不同的陶器可以发现，随着时间的推移，神人纹从写实发展为抽象，后期的神人纹头部大多被省略，人的躯干也有所弱化、简化。