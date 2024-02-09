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这些是谁的电动车 民警喊您来认领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.21 08:31

　　前不久，洛龙公安分局巡特警大队接到一起报警，称在伊洛路某医院门口，一辆电动车被盗。值班民警陶冰帅和同事到达现场，经询问报警人潘先生得知，他家人生病住院，他在医院陪护，将电动车停在了医院门口，后来发现电动车不见了，遂拨打110报警。

　　“被盗电动车是潘先生于去年4月花2900元购买的。”陶冰帅说，潘先生未给电动车上大锁，给了犯罪嫌疑人可乘之机。经调取医院附近监控，他们锁定了一名中年男子，视频显示，该男子进入周边一城中村里。

　　陶冰帅和同事来到城中村摸排走访，最终锁定犯罪嫌疑人张某的身份信息。随后，他们在张某家中将人抓获，并查获14辆电动车和4辆山地车，这些车均为张某盗窃所得。张某交代，他没固定工作，经常在晚上到医院等处寻找作案目标，见到较新且未上锁的电动车或山地车，直接推回家。目前，张某已被刑事拘留。

　　办案民警已联系到其中10名电动车的车主，还有4辆电动车和4辆山地车无人认领。如果您是被盗车车主，可携带相关凭证到洛龙公安分局巡特警大队认领，地址：龙门大道洛阳龙门海洋馆对面。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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